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Комо - Рома 11 октября обзор матча

Дата публикации: 11-10-2026

Комо - Рома 11.10.2026 Серия А

События матча Комо - Рома
45'
Ассан Диао
46'
Матиас Суле / Лоренцо Пеллегрини
46'
Мартен де Рон
53'
Дониэлл МаленПрямое удаление
57'
Ману Коне
60'
Леонардо Балерди / Марио Эрмосо
62'
Матиас Суле
66'
Хесус Родригес / Максанс Какере
78'
Мартин Батурина / Лукас Да Кунья
82'
Девин Ренш / Науэль Молина
88'
Луис Милья / Максимо Перроне
88'
Джейден Аддаи / Ассан Диао
88'
Марк Кемпф / Ян Коуто
89'
Эмануэле Лулли / Пауло Дибала
89'
Никколо Пизилли / Ману Коне
90'
Мартин Батурина

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Комо - Рома, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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