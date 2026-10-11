Комо - Рома 11 октября обзор матча Дата публикации: 11-10-2026 События матча Комо - Рома 45' Ассан Диао 46' ⇄ Матиас Суле / Лоренцо Пеллегрини 46' Мартен де Рон 53' Дониэлл Мален Прямое удаление 57' Ману Коне 60' ⇄ Леонардо Балерди / Марио Эрмосо 62' Матиас Суле 66' ⇄ Хесус Родригес / Максанс Какере 78' ⇄ Мартин Батурина / Лукас Да Кунья 82' ⇄ Девин Ренш / Науэль Молина 88' ⇄ Луис Милья / Максимо Перроне 88' ⇄ Джейден Аддаи / Ассан Диао 88' ⇄ Марк Кемпф / Ян Коуто 89' ⇄ Эмануэле Лулли / Пауло Дибала 89' ⇄ Никколо Пизилли / Ману Коне 90' Мартин Батурина

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Комо - Рома, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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