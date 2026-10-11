Комо - Рома 11 октября обзор матча
Дата публикации: 11-10-2026
События матча Комо - Рома
45'
Ассан Диао
46'
⇄
Матиас Суле / Лоренцо Пеллегрини
46'
Мартен де Рон
53'
Дониэлл МаленПрямое удаление
57'
Ману Коне
60'
⇄
Леонардо Балерди / Марио Эрмосо
62'
Матиас Суле
66'
⇄
Хесус Родригес / Максанс Какере
78'
⇄
Мартин Батурина / Лукас Да Кунья
82'
⇄
Девин Ренш / Науэль Молина
88'
⇄
Луис Милья / Максимо Перроне
88'
⇄
Джейден Аддаи / Ассан Диао
88'
⇄
Марк Кемпф / Ян Коуто
89'
⇄
Эмануэле Лулли / Пауло Дибала
89'
⇄
Никколо Пизилли / Ману Коне
90'
Мартин Батурина
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Комо - Рома, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Интер Майами - Ди-Си Юнайтед 11 Октября обзор матча
Футбол | МЛС 2026 | Видео...
Футбол | МЛС 2026 | Видео...
Реал Мадрид - Вильярреал 10 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
ПСЖ - Ле-Ман 10 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Монако - Тулуза 10 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Лорьян - Париж 10 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...