Кёльн - Боруссия М 11 октября обзор матча Дата публикации: 11-10-2026 События матча Кёльн - Боруссия Мёнхенгладбах 13' Мариус Бюльтер 24' Ян Лещинский 26' ⚽ Исак Бергманн Йоханнессон (1 - 0) 39' ⚽ Джо Скалли (1 - 1) 46' ⇄ Том Краус / Эльи Схири 64' ⇄ Шуто Мачино / Исак Лидберг 64' ⇄ Ваэль Мохья / Робин Хак 67' ⚽ Саид Эль-Мала (2 - 1) 68' ⇄ Зенто Уно / Флориан Нойхаус 78' ⇄ Ян-Уве Тильманн / Саид Эль-Мала 78' ⇄ Джоэль Шмид / Лука Лочошвили 80' ⇄ Фриц Флек / Дайки Хасиока 80' ⇄ Фабио Кьяродия / Ян Лещинский 81' Зенто Уно 85' ⇄ Имад Рондич / Майки Мур 90' ⇄ Лука Вальдшмидт / Линтон Майна 90' Шуто Мачино

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кёльн - Боруссия М, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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