Кёльн - Боруссия М 11 октября обзор матча
Дата публикации: 11-10-2026
События матча Кёльн - Боруссия Мёнхенгладбах
13'
Мариус Бюльтер
24'
Ян Лещинский
26'
⚽
Исак Бергманн Йоханнессон (1 - 0)
39'
⚽
Джо Скалли (1 - 1)
46'
⇄
Том Краус / Эльи Схири
64'
⇄
Шуто Мачино / Исак Лидберг
64'
⇄
Ваэль Мохья / Робин Хак
67'
⚽
Саид Эль-Мала (2 - 1)
68'
⇄
Зенто Уно / Флориан Нойхаус
78'
⇄
Ян-Уве Тильманн / Саид Эль-Мала
78'
⇄
Джоэль Шмид / Лука Лочошвили
80'
⇄
Фриц Флек / Дайки Хасиока
80'
⇄
Фабио Кьяродия / Ян Лещинский
81'
Зенто Уно
85'
⇄
Имад Рондич / Майки Мур
90'
⇄
Лука Вальдшмидт / Линтон Майна
90'
Шуто Мачино
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кёльн - Боруссия М, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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