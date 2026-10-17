Крылья Советов - Факел 17 октября обзор матча Дата публикации: 17-10-2026 События матча Крылья Советов Самара - Факел Воронеж 17' ⚽ Клейтон Сампайо (0 - 1) 25' ⚽ Мартин Крамарич (1 - 1) 45' Вячеслав Якимов 46' ⇄ Равиль Нетфуллин / Вячеслав Якимов 47' Альберт Габараев 60' ⇄ Ильзат Ахметов / Амар Рахманович 60' ⇄ Владислав Шитов / Мартин Крамарич 62' Максим Витюгов 67' ⚽ Матвей Бардачев (1 - 2) 69' ⇄ Аксель Гнапи Дабле / Александр Кокшаров 69' ⇄ Максим Турищев / Белайди Пуси 74' ⇄ Михайло Баняц / Максим Витюгов 85' Сергей Божин 86' ⇄ Доминик Ороз / Николай Рассказов 86' ⇄ Кирилл Столбов / Кирилл Печенин 87' ⇄ Антон Ковалёв / Дарко Тодорович 90' Ильнур Альшин

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Крылья Советов - Факел, который состоялся 17 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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