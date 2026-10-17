Крылья Советов - Факел 17 октября обзор матча
Дата публикации: 17-10-2026
События матча Крылья Советов Самара - Факел Воронеж
17'
⚽
Клейтон Сампайо (0 - 1)
25'
⚽
Мартин Крамарич (1 - 1)
45'
Вячеслав Якимов
46'
⇄
Равиль Нетфуллин / Вячеслав Якимов
47'
Альберт Габараев
60'
⇄
Ильзат Ахметов / Амар Рахманович
60'
⇄
Владислав Шитов / Мартин Крамарич
62'
Максим Витюгов
67'
⚽
Матвей Бардачев (1 - 2)
69'
⇄
Аксель Гнапи Дабле / Александр Кокшаров
69'
⇄
Максим Турищев / Белайди Пуси
74'
⇄
Михайло Баняц / Максим Витюгов
85'
Сергей Божин
86'
⇄
Доминик Ороз / Николай Рассказов
86'
⇄
Кирилл Столбов / Кирилл Печенин
87'
⇄
Антон Ковалёв / Дарко Тодорович
90'
Ильнур Альшин
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Крылья Советов - Факел, который состоялся 17 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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