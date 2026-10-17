Заря - Черноморец 17 октября обзор матча
Дата публикации: 17-10-2026
Заря
2 : 1
Черноморец
События матча Заря Луганск - Черноморец (Одесса)
27'
⚽
Максим Бойко (1 - 0)
45'
⚽
Кристиан Мба (1 - 1)
46'
⇄
Даниил Алефиренко / Виталий Фарасеенко
48'
Игорь Пердута
57'
⇄
Владлен Юрченко / Саллиу Ба
57'
⇄
Деян Попара / Кирилл Дрышлюк
60'
Деян Попара
71'
⇄
Антон Глущенко / Домагой Елавич
73'
⇄
Андрей Хома / Кирилл Попов
77'
⇄
Дмитрий Клёц / Артур Авагимян
88'
Мухаммед Джоб
88'
⇄
Горбач Игорь Владимирович / Иван Нестеренко
88'
⇄
Яков Башич / Максим Бойко
90'
⚽
Богдан Кушниренко (2 - 1)
90'
Василий Кравец
90'
Мозес Джарджу
90'
⇄
Василий Курко / Мухаммед Джоб
Составы команд
Заря
Черноморец
Одесса
|1
|вр
|Александр Сапутин
|44
|зщ
|Игорь Пердута
|3
|зщ
|Василий Кравец
|77
|пз
|Богдан Кушниренко
|39
|пз
|Артём Мачелюк
|18
|пз
|Максим Бойко
88'
|30
|пз
|Иван Нестеренко
87'
|8
|пз
|Кирилл Дришлюк
57'
|88
|пз
|Sallieu Bah
57'
|28
|пз
|Филипп Будковский
|27
|нп
|Domagoj Jelavic
71'
|6
|пз
|Деян Попара
57'
|80
|пз
|Владлен Юрченко
57'
|14
|пз
|Антон Глущенко
71'
|11
|нп
|Игорь Горбач
87'
|4
|зщ
|Габриэль Эскинья
88'
|12
|вр
|Чиджиоке Аньягбосо
|60
|зщ
|Максим Мельниченко
|24
|зщ
|Мозес Джарджу
|74
|зщ
|Марьян Фарина
|27
|пз
|Олег Пушкарёв
|30
|пз
|Мухаммед Джобе
90+3'
|18
|пз
|Георгий Робакидзе
|10
|пз
|Артур Авагимян
77'
|11
|пз
|Кирилл Попов
73'
|13
|пз
|Vitaliy Faraseyenko
46'
|99
|нп
|Кристиан Мба
|7
|нп
|Даниил Алефиренко
46'
|9
|Andriy Khoma
73'
|8
|пз
|Дмитрий Клёц
77'
|5
|зщ
|Василий Курко
90+3'
Запасные
|25
|вр
|Владислав Рыбак
|23
|вр
|Илья Караващенко
|5
|зщ
|Андрия Яньич
|10
|зщ
|Жуниньо
|21
|зщ
|Яков Башич
|55
|зщ
|Жордан
|40
|Italo
|35
|вр
|Максим Коваль
|4
|зщ
|Mahomed Kratov
|23
|зщ
|Алексей Гусев
|21
|пз
|Владислав Клименко
|16
|Nazar Bayda
|20
|Nikita Stepovyi
|52
|Stanislav Yarmola
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Александр Кучер
|Роман Иосифович Григорчук
Голы
Максим Бойко
1:0
27'
Кристиан Мба
Vitaliy Faraseyenko
1:1
45+3'
Богдан Кушниренко
Владлен Юрченко
2:1
90'
Наказания
Игорь Пердута
48'
Деян Попара
60'
Василий Кравец
90+3'
Мозес Джарджу
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Заря - Черноморец, который состоялся 17 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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