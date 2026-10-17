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Заря - Черноморец 17 октября обзор матча

Дата публикации: 17-10-2026
Заря
Заря
2 : 1
Черноморец
Черноморец
События матча Заря Луганск - Черноморец (Одесса)
27'
Максим Бойко (1 - 0)
45'
Кристиан Мба (1 - 1)
46'
Даниил Алефиренко / Виталий Фарасеенко
48'
Игорь Пердута
57'
Владлен Юрченко / Саллиу Ба
57'
Деян Попара / Кирилл Дрышлюк
60'
Деян Попара
71'
Антон Глущенко / Домагой Елавич
73'
Андрей Хома / Кирилл Попов
77'
Дмитрий Клёц / Артур Авагимян
88'
Мухаммед Джоб
88'
Горбач Игорь Владимирович / Иван Нестеренко
88'
Яков Башич / Максим Бойко
90'
Богдан Кушниренко (2 - 1)
90'
Василий Кравец
90'
Мозес Джарджу
90'
Василий Курко / Мухаммед Джоб
Составы команд
Заря
Черноморец
Одесса
1УкраинаврАлександр Сапутин
44УкраиназщИгорь Пердута
3УкраиназщВасилий Кравец
77УкраинапзБогдан Кушниренко
39УкраинапзАртём Мачелюк
18УкраинапзМаксим Бойко
88'
30УкраинапзИван Нестеренко
87'
8УкраинапзКирилл Дришлюк
57'
88Сьерра-ЛеонепзSallieu Bah
57'
28УкраинапзФилипп Будковский
27ХорватиянпDomagoj Jelavic
71'
6Босния и ГерцеговинапзДеян Попара
57'
80УкраинапзВладлен Юрченко
57'
14УкраинапзАнтон Глущенко
71'
11УкраинанпИгорь Горбач
87'
4АвстриязщГабриэль Эскинья
88'
12НигерияврЧиджиоке Аньягбосо
60УкраиназщМаксим Мельниченко
24ГамбиязщМозес Джарджу
74УкраиназщМарьян Фарина
27УкраинапзОлег Пушкарёв
30ГамбияпзМухаммед Джобе
90+3'
18ГрузияпзГеоргий Робакидзе
10УкраинапзАртур Авагимян
77'
11УкраинапзКирилл Попов
73'
13УкраинапзVitaliy Faraseyenko
46'
99НигериянпКристиан Мба
7УкраинанпДаниил Алефиренко
46'
9УкраинаAndriy Khoma
73'
8УкраинапзДмитрий Клёц
77'
5УкраиназщВасилий Курко
90+3'
Запасные
25УкраинаврВладислав Рыбак
23УкраинаврИлья Караващенко
5Босния и ГерцеговиназщАндрия Яньич
10Бразилиязщ Жуниньо
21ХорватиязщЯков Башич
55Бразилиязщ Жордан
40Бразилия Italo
35УкраинаврМаксим Коваль
4УкраиназщMahomed Kratov
23УкраиназщАлексей Гусев
21УкраинапзВладислав Клименко
16УкраинаNazar Bayda
20УкраинаNikita Stepovyi
52УкраинаStanislav Yarmola
Главные тренеры
УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
УкраинаАлександр Кучер
УкраинаРоман Иосифович Григорчук
Голы
Максим Бойко
1:0
27'
Кристиан Мба
Vitaliy Faraseyenko
1:1
45+3'
Богдан Кушниренко
Владлен Юрченко
2:1
90'
Наказания
Игорь Пердута
48'
Деян Попара
60'
Василий Кравец
90+3'
Мозес Джарджу
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Заря - Черноморец, который состоялся 17 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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