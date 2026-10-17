Заря - Черноморец 17 октября обзор матча Дата публикации: 17-10-2026 Заря 2 : 1 Черноморец События матча Заря Луганск - Черноморец (Одесса) 27' ⚽ Максим Бойко (1 - 0) 45' ⚽ Кристиан Мба (1 - 1) 46' ⇄ Даниил Алефиренко / Виталий Фарасеенко 48' Игорь Пердута 57' ⇄ Владлен Юрченко / Саллиу Ба 57' ⇄ Деян Попара / Кирилл Дрышлюк 60' Деян Попара 71' ⇄ Антон Глущенко / Домагой Елавич 73' ⇄ Андрей Хома / Кирилл Попов 77' ⇄ Дмитрий Клёц / Артур Авагимян 88' Мухаммед Джоб 88' ⇄ Горбач Игорь Владимирович / Иван Нестеренко 88' ⇄ Яков Башич / Максим Бойко 90' ⚽ Богдан Кушниренко (2 - 1) 90' Василий Кравец 90' Мозес Джарджу 90' ⇄ Василий Курко / Мухаммед Джоб Составы команд Заря Черноморец Одесса 1 вр Александр Сапутин 44 зщ Игорь Пердута 3 зщ Василий Кравец 77 пз Богдан Кушниренко 39 пз Артём Мачелюк 18 пз Максим Бойко 88' 30 пз Иван Нестеренко 87' 8 пз Кирилл Дришлюк 57' 88 пз Sallieu Bah 57' 28 пз Филипп Будковский 27 нп Domagoj Jelavic 71' 6 пз Деян Попара 57' 80 пз Владлен Юрченко 57' 14 пз Антон Глущенко 71' 11 нп Игорь Горбач 87' 4 зщ Габриэль Эскинья 88' 12 вр Чиджиоке Аньягбосо 60 зщ Максим Мельниченко 24 зщ Мозес Джарджу 74 зщ Марьян Фарина 27 пз Олег Пушкарёв 30 пз Мухаммед Джобе 90+3' 18 пз Георгий Робакидзе 10 пз Артур Авагимян 77' 11 пз Кирилл Попов 73' 13 пз Vitaliy Faraseyenko 46' 99 нп Кристиан Мба 7 нп Даниил Алефиренко 46' 9 Andriy Khoma 73' 8 пз Дмитрий Клёц 77' 5 зщ Василий Курко 90+3' Запасные 25 вр Владислав Рыбак 23 вр Илья Караващенко 5 зщ Андрия Яньич 10 зщ Жуниньо 21 зщ Яков Башич 55 зщ Жордан 40 Italo 35 вр Максим Коваль 4 зщ Mahomed Kratov 23 зщ Алексей Гусев 21 пз Владислав Клименко 16 Nazar Bayda 20 Nikita Stepovyi 52 Stanislav Yarmola Главные тренеры Виктор Анатольевич Скрипник Александр Кучер Роман Иосифович Григорчук Голы Максим Бойко 1:0 27' Кристиан Мба Vitaliy Faraseyenko 1:1 45+3' Богдан Кушниренко Владлен Юрченко 2:1 90' Наказания Игорь Пердута 48' Деян Попара 60' Василий Кравец 90+3' Мозес Джарджу 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Заря - Черноморец, который состоялся 17 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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