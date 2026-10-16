Оболонь-Бровар - Верес 16 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
Оболонь-Бровар
2 : 0
Верес
События матча Оболонь Киев - Верес Ровно
12'
Даниил Чехер
21'
⚽
Артём Кулаковский (1 - 0)
45'
⇄
Денис Устименко / Тарас Лях
46'
⇄
Константинос Стамулис / Михаил Протасевич
46'
⇄
Давид Нийо / Даниил Чехер
54'
Давид НийоПрямое удаление
63'
⇄
Дмитрий Капинус / Артем Шулянский
63'
⇄
Роман Волохатый / Сергей Суханов
66'
Павел Полегенько
73'
⇄
Гильерме Байя / Андре Гонсалвеш
81'
⇄
Алаги Уолли / Владислав Шарай
81'
⇄
Виталий Ермаков / Максим Чех
81'
⇄
Игорь Медынский / Андрей Маткевич
86'
⚽
Игорь Медынский (2 - 0)
Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Верес
Ровно
|1
|вр
|Назарий Федоривский
|30
|зщ
|Kyrylo Prokopchuk
|32
|зщ
|Андрей Ломницкий
|5
|зщ
|Евгений Шевченко
|8
|пз
|Артём Кулаковский
|6
|пз
|Максим Чех
80'
|7
|пз
|Андрей Маткевич
80'
|28
|нп
|Павел Полегенько
|14
|нп
|Артём Шулянский
62'
|90
|нп
|Тарас Лях
43'
|55
|нп
|Сергей Суханов
62'
|9
|нп
|Денис Устименко
43'
|2
|зщ
|Дмитрий Капинус
62'
|20
|пз
|Роман Волохатый
62'
|13
|зщ
|Игорь Мединский
80'
|3
|зщ
|Виталий Ермаков
80'
|91
|вр
|Валентин Горох
|17
|зщ
|Михаил Протасевич
46'
|4
|зщ
|Кай Ципот
|3
|зщ
|Семён Вовченко
|2
|зщ
|Максим Смиян
|44
|зщ
|Даниил Чечер
46'
|14
|пз
|Игорь Харатин
|19
|пз
|Андре Гонсалвеш
72'
|11
|пз
|Wesley da Conceição Duarte Moreira
|77
|пз
|Владислав Шарай
80'
|7
|нп
|Fabricio Yan
|22
|зщ
|Константинос Стамулис
46'
|6
|пз
|David Niyo
46'
|80
|нп
|Гильерме Баия
72'
|20
|нп
|Аладжи Валли
80'
Голы
Артём Кулаковский
Андрей Ломницкий
1:0
21'
Игорь Мединский
Назарий Федоривский
2:0
86'
Наказания
Даниил Чечер
12'
David Niyo
54'
Сергей Суханов
63'
Павел Полегенько
66'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оболонь-Бровар - Верес, который состоялся 16 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Родина - Спартак Москва 15 октября обзор матча
Футбол | Кубок России 2026/27 | Видео...
Футбол | Кубок России 2026/27 | Видео...
Рубин - Оренбург 15 октября обзор матча
Футбол | Кубок России 2026/27 | Видео...
Футбол | Кубок России 2026/27 | Видео...
Сельта - Ювентус 15 октября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Бенфика - Селтик 15 октября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Марсель - Олимпиакос 15 октября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...