Оболонь-Бровар - Верес 16 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 Оболонь-Бровар 2 : 0 Верес События матча Оболонь Киев - Верес Ровно 12' Даниил Чехер 21' ⚽ Артём Кулаковский (1 - 0) 45' ⇄ Денис Устименко / Тарас Лях 46' ⇄ Константинос Стамулис / Михаил Протасевич 46' ⇄ Давид Нийо / Даниил Чехер 54' Давид Нийо Прямое удаление 63' ⇄ Дмитрий Капинус / Артем Шулянский 63' ⇄ Роман Волохатый / Сергей Суханов 66' Павел Полегенько 73' ⇄ Гильерме Байя / Андре Гонсалвеш 81' ⇄ Алаги Уолли / Владислав Шарай 81' ⇄ Виталий Ермаков / Максим Чех 81' ⇄ Игорь Медынский / Андрей Маткевич 86' ⚽ Игорь Медынский (2 - 0) Составы команд Оболонь-Бровар Киев Верес Ровно 1 вр Назарий Федоривский 30 зщ Kyrylo Prokopchuk 32 зщ Андрей Ломницкий 5 зщ Евгений Шевченко 8 пз Артём Кулаковский 6 пз Максим Чех 80' 7 пз Андрей Маткевич 80' 28 нп Павел Полегенько 14 нп Артём Шулянский 62' 90 нп Тарас Лях 43' 55 нп Сергей Суханов 62' 9 нп Денис Устименко 43' 2 зщ Дмитрий Капинус 62' 20 пз Роман Волохатый 62' 13 зщ Игорь Мединский 80' 3 зщ Виталий Ермаков 80' 91 вр Валентин Горох 17 зщ Михаил Протасевич 46' 4 зщ Кай Ципот 3 зщ Семён Вовченко 2 зщ Максим Смиян 44 зщ Даниил Чечер 46' 14 пз Игорь Харатин 19 пз Андре Гонсалвеш 72' 11 пз Wesley da Conceição Duarte Moreira 77 пз Владислав Шарай 80' 7 нп Fabricio Yan 22 зщ Константинос Стамулис 46' 6 пз David Niyo 46' 80 нп Гильерме Баия 72' 20 нп Аладжи Валли 80' Голы Артём Кулаковский Андрей Ломницкий 1:0 21' Игорь Мединский Назарий Федоривский 2:0 86' Наказания Даниил Чечер 12' David Niyo 54' Сергей Суханов 63' Павел Полегенько 66'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оболонь-Бровар - Верес, который состоялся 16 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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