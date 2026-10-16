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Оболонь-Бровар - Верес 16 октября обзор матча

Дата публикации: 16-10-2026
Оболонь-Бровар
Оболонь-Бровар
2 : 0
Верес
Верес
События матча Оболонь Киев - Верес Ровно
12'
Даниил Чехер
21'
Артём Кулаковский (1 - 0)
45'
Денис Устименко / Тарас Лях
46'
Константинос Стамулис / Михаил Протасевич
46'
Давид Нийо / Даниил Чехер
54'
Давид НийоПрямое удаление
63'
Дмитрий Капинус / Артем Шулянский
63'
Роман Волохатый / Сергей Суханов
66'
Павел Полегенько
73'
Гильерме Байя / Андре Гонсалвеш
81'
Алаги Уолли / Владислав Шарай
81'
Виталий Ермаков / Максим Чех
81'
Игорь Медынский / Андрей Маткевич
86'
Игорь Медынский (2 - 0)
Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Верес
Ровно
1УкраинаврНазарий Федоривский
30УкраиназщKyrylo Prokopchuk
32УкраиназщАндрей Ломницкий
5УкраиназщЕвгений Шевченко
8УкраинапзАртём Кулаковский
6УкраинапзМаксим Чех
80'
7УкраинапзАндрей Маткевич
80'
28УкраинанпПавел Полегенько
14УкраинанпАртём Шулянский
62'
90УкраинанпТарас Лях
43'
55УкраинанпСергей Суханов
62'
9УкраинанпДенис Устименко
43'
2УкраиназщДмитрий Капинус
62'
20УкраинапзРоман Волохатый
62'
13УкраиназщИгорь Мединский
80'
3УкраиназщВиталий Ермаков
80'
91УкраинаврВалентин Горох
17УкраиназщМихаил Протасевич
46'
4СловениязщКай Ципот
3УкраиназщСемён Вовченко
2УкраиназщМаксим Смиян
44УкраиназщДаниил Чечер
46'
14УкраинапзИгорь Харатин
19ПортугалияпзАндре Гонсалвеш
72'
11БразилияпзWesley da Conceição Duarte Moreira
77УкраинапзВладислав Шарай
80'
7БразилиянпFabricio Yan
22ГрециязщКонстантинос Стамулис
46'
6РуандапзDavid Niyo
46'
80БразилиянпГильерме Баия
72'
20ГамбиянпАладжи Валли
80'
Голы
Артём Кулаковский
Андрей Ломницкий
1:0
21'
Игорь Мединский
Назарий Федоривский
2:0
86'
Наказания
Даниил Чечер
12'
David Niyo
54'
Сергей Суханов
63'
Павел Полегенько
66'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оболонь-Бровар - Верес, который состоялся 16 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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