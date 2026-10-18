Рома - Дженоа 17 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Рома - Дженоа 43' Матиас Суле 50' ⚽ Сантьяго Кастро (1 - 0) 51' Хоан Васкес 63' ⇄ Лоренцо Пеллегрини / Родригу Мора 63' ⇄ Марио Эрмосо / Константинос Кулиеракис 65' ⇄ Витинья / Стефан Эль-Шаарави 65' Лео Эстигор 68' ⚽ Эмануэле Лулли (2 - 0) 76' Никколо Пизилли 78' ⇄ Уэсли / Эмануэле Лулли 81' Микаэль Эллертссон 83' ⇄ Робиньо Жуниор / Жуниор Мессиас 83' ⇄ Александро Аморим / Мортен Френдруп 88' ⇄ Даниэле Гиларди / Девин Ренш 88' ⇄ Алессандро Ди Нунцио / Никколо Пизилли

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рома - Дженоа, который состоялся 17 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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