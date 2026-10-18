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Рома - Дженоа 17 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026

Рома - Дженоа 17.10.2026 Серия А

События матча Рома - Дженоа
43'
Матиас Суле
50'
Сантьяго Кастро (1 - 0)
51'
Хоан Васкес
63'
Лоренцо Пеллегрини / Родригу Мора
63'
Марио Эрмосо / Константинос Кулиеракис
65'
Витинья / Стефан Эль-Шаарави
65'
Лео Эстигор
68'
Эмануэле Лулли (2 - 0)
76'
Никколо Пизилли
78'
Уэсли / Эмануэле Лулли
81'
Микаэль Эллертссон
83'
Робиньо Жуниор / Жуниор Мессиас
83'
Александро Аморим / Мортен Френдруп
88'
Даниэле Гиларди / Девин Ренш
88'
Алессандро Ди Нунцио / Никколо Пизилли

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рома - Дженоа, который состоялся 17 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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