Рома - Дженоа 17 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Рома - Дженоа
43'
Матиас Суле
50'
⚽
Сантьяго Кастро (1 - 0)
51'
Хоан Васкес
63'
⇄
Лоренцо Пеллегрини / Родригу Мора
63'
⇄
Марио Эрмосо / Константинос Кулиеракис
65'
⇄
Витинья / Стефан Эль-Шаарави
65'
Лео Эстигор
68'
⚽
Эмануэле Лулли (2 - 0)
76'
Никколо Пизилли
78'
⇄
Уэсли / Эмануэле Лулли
81'
Микаэль Эллертссон
83'
⇄
Робиньо Жуниор / Жуниор Мессиас
83'
⇄
Александро Аморим / Мортен Френдруп
88'
⇄
Даниэле Гиларди / Девин Ренш
88'
⇄
Алессандро Ди Нунцио / Никколо Пизилли
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рома - Дженоа, который состоялся 17 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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