Манчестер Сити - ПСЖ 14 октября обзор матча
Дата публикации: 15-10-2026
События матча Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен
13'
⚽
Дезире Дуэ (0 - 1)
15'
⚽
Усман Дембеле (0 - 2)
32'
⚽
Витинья (0 - 3)
46'
⇄
Илиман Ндиай / Жереми Доку
46'
⇄
Матеус Нунес / Рубен Диаш
46'
⇄
Аюб Буадди / Раян Шерки
53'
⚽
Эрлинг Холанд (1 - 3)
61'
Антуан Семеньо
62'
⚽
Магнес Аклиуш (1 - 4)
66'
⇄
Хвича Кварацхелия / Дезире Дуэ
69'
Уоррен Заир-Эмери
75'
⚽
Эрлинг Холанд (2 - 4)
76'
⇄
Ферран Торрес / Усман Дембеле
76'
⇄
Жуан Невеш / Магнес Аклиуш
84'
⇄
Лукас Эрнандес / Фабиан Руис
84'
⇄
Лукас Бералдо / Уоррен Заир-Эмери
90'
✕
Ферран ТорресПенальти не забит
90'
⇄
Нико О'Райли / Энцо Фернандес
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - ПСЖ, который состоялся 14 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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