Манчестер Сити - ПСЖ 14 октября обзор матча Дата публикации: 15-10-2026 События матча Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен 13' ⚽ Дезире Дуэ (0 - 1) 15' ⚽ Усман Дембеле (0 - 2) 32' ⚽ Витинья (0 - 3) 46' ⇄ Илиман Ндиай / Жереми Доку 46' ⇄ Матеус Нунес / Рубен Диаш 46' ⇄ Аюб Буадди / Раян Шерки 53' ⚽ Эрлинг Холанд (1 - 3) 61' Антуан Семеньо 62' ⚽ Магнес Аклиуш (1 - 4) 66' ⇄ Хвича Кварацхелия / Дезире Дуэ 69' Уоррен Заир-Эмери 75' ⚽ Эрлинг Холанд (2 - 4) 76' ⇄ Ферран Торрес / Усман Дембеле 76' ⇄ Жуан Невеш / Магнес Аклиуш 84' ⇄ Лукас Эрнандес / Фабиан Руис 84' ⇄ Лукас Бералдо / Уоррен Заир-Эмери 90' ✕ Ферран Торрес Пенальти не забит 90' ⇄ Нико О'Райли / Энцо Фернандес

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - ПСЖ, который состоялся 14 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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