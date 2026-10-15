Лион - Кристал Пэлас 15 октября обзор матча Дата публикации: 15-10-2026 События матча Олимпик Лион - Кристал Пэлас 8' ⚽ Корентен Толиссо (1 - 0) 36' Исмаила Сарр 45' ⚽ Эрнест Нуама (2 - 0) 50' ⚽ Йереми Пино (2 - 1) 56' Йереми Пино 58' Кейто Накамура 62' ⇄ Эдди Нкетия / Йёрген Странд Ларсен 62' ⇄ Даити Камада / Исмаила Сарр 70' ⇄ Павел Шульц / Халис Мерах 70' ⇄ Каиль Будаш / Эрнест Нуама 75' ⇄ Дарио Осорио / Йереми Пино 75' ⇄ Анан Халаили / Оскар Мингеса 76' ⚽ Павел Шульц (3 - 1) 78' ⇄ Таннер Тессманн / Ноа Нартеи 81' ⚽ Даити Камада (3 - 2) 82' Крис Ричардс 86' ⇄ Дуайт Макнил / Квинтен Тимбер 90' ⇄ Мадс Бидструп / Корентен Толиссо

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лион - Кристал Пэлас, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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