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Лион - Кристал Пэлас 15 октября обзор матча

Дата публикации: 15-10-2026

Лион - Кристал Пэлас

События матча Олимпик Лион - Кристал Пэлас
8'
Корентен Толиссо (1 - 0)
36'
Исмаила Сарр
45'
Эрнест Нуама (2 - 0)
50'
Йереми Пино (2 - 1)
56'
Йереми Пино
58'
Кейто Накамура
62'
Эдди Нкетия / Йёрген Странд Ларсен
62'
Даити Камада / Исмаила Сарр
70'
Павел Шульц / Халис Мерах
70'
Каиль Будаш / Эрнест Нуама
75'
Дарио Осорио / Йереми Пино
75'
Анан Халаили / Оскар Мингеса
76'
Павел Шульц (3 - 1)
78'
Таннер Тессманн / Ноа Нартеи
81'
Даити Камада (3 - 2)
82'
Крис Ричардс
86'
Дуайт Макнил / Квинтен Тимбер
90'
Мадс Бидструп / Корентен Толиссо

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лион - Кристал Пэлас, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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