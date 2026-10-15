Лион - Кристал Пэлас 15 октября обзор матча
Дата публикации: 15-10-2026
События матча Олимпик Лион - Кристал Пэлас
8'
⚽
Корентен Толиссо (1 - 0)
36'
Исмаила Сарр
45'
⚽
Эрнест Нуама (2 - 0)
50'
⚽
Йереми Пино (2 - 1)
56'
Йереми Пино
58'
Кейто Накамура
62'
⇄
Эдди Нкетия / Йёрген Странд Ларсен
62'
⇄
Даити Камада / Исмаила Сарр
70'
⇄
Павел Шульц / Халис Мерах
70'
⇄
Каиль Будаш / Эрнест Нуама
75'
⇄
Дарио Осорио / Йереми Пино
75'
⇄
Анан Халаили / Оскар Мингеса
76'
⚽
Павел Шульц (3 - 1)
78'
⇄
Таннер Тессманн / Ноа Нартеи
81'
⚽
Даити Камада (3 - 2)
82'
Крис Ричардс
86'
⇄
Дуайт Макнил / Квинтен Тимбер
90'
⇄
Мадс Бидструп / Корентен Толиссо
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лион - Кристал Пэлас, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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