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Фрайбург - Шальке 11 октября обзор матча

Дата публикации: 11-10-2026

Фрайбург - Шальке 11.10.2026 Бундеслига

События матча Фрайбург - Шальке 04
10'
Максимилиан Эггештайн (1 - 0)
30'
Кенан Караман (1 - 1)
49'
Юито Судзуки
57'
Маттиас Гинтер
64'
Юито СудзукиВторая желтая — удаление
65'
Лукас Хёлер / Игор Матанович
69'
Сириак Ирье / Ян-Никлас Бесте
69'
Кэйсукэ Гото / Янник Энгельхардт
69'
Рон Шалленберг / Сатоси Танака
69'
Эдин Джеко / Джуниор Адаму
79'
Адиль Ауашиш / Адриана Гантенбайн
79'
Тимо Беккер / Максимилиан Вёбер
79'
Хван Хи Чхан / Мусса Силла
83'
Лукас Кюблер / Филипп Трой
83'
Винченцо Грифо / Дерри Шерхант
85'
Кэйсукэ Гото (2 - 1)
87'
Хван Хи Чхан

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - Шальке, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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