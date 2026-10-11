Фрайбург - Шальке 11 октября обзор матча
Дата публикации: 11-10-2026
События матча Фрайбург - Шальке 04
10'
⚽
Максимилиан Эггештайн (1 - 0)
30'
⚽
Кенан Караман (1 - 1)
49'
Юито Судзуки
57'
Маттиас Гинтер
64'
Юито СудзукиВторая желтая — удаление
65'
⇄
Лукас Хёлер / Игор Матанович
69'
⇄
Сириак Ирье / Ян-Никлас Бесте
69'
⇄
Кэйсукэ Гото / Янник Энгельхардт
69'
⇄
Рон Шалленберг / Сатоси Танака
69'
⇄
Эдин Джеко / Джуниор Адаму
79'
⇄
Адиль Ауашиш / Адриана Гантенбайн
79'
⇄
Тимо Беккер / Максимилиан Вёбер
79'
⇄
Хван Хи Чхан / Мусса Силла
83'
⇄
Лукас Кюблер / Филипп Трой
83'
⇄
Винченцо Грифо / Дерри Шерхант
85'
⚽
Кэйсукэ Гото (2 - 1)
87'
Хван Хи Чхан
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - Шальке, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Кёльн - Боруссия М 11 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Реал Сосьедад - Депортиво 11 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Халл Сити - Эвертон 11 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 11 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
ЦСКА - Родина 11 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...