Фрайбург - Шальке 11 октября обзор матча Дата публикации: 11-10-2026 События матча Фрайбург - Шальке 04 10' ⚽ Максимилиан Эггештайн (1 - 0) 30' ⚽ Кенан Караман (1 - 1) 49' Юито Судзуки 57' Маттиас Гинтер 64' Юито Судзуки Вторая желтая — удаление 65' ⇄ Лукас Хёлер / Игор Матанович 69' ⇄ Сириак Ирье / Ян-Никлас Бесте 69' ⇄ Кэйсукэ Гото / Янник Энгельхардт 69' ⇄ Рон Шалленберг / Сатоси Танака 69' ⇄ Эдин Джеко / Джуниор Адаму 79' ⇄ Адиль Ауашиш / Адриана Гантенбайн 79' ⇄ Тимо Беккер / Максимилиан Вёбер 79' ⇄ Хван Хи Чхан / Мусса Силла 83' ⇄ Лукас Кюблер / Филипп Трой 83' ⇄ Винченцо Грифо / Дерри Шерхант 85' ⚽ Кэйсукэ Гото (2 - 1) 87' Хван Хи Чхан

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - Шальке, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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