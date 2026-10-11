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ЛНЗ Черкассы - Кудровка 11 октября обзор матча

Дата публикации: 11-10-2026
ЛНЗ Черкассы
ЛНЗ Черкассы
2 : 1
Кудровка
Кудровка
События матча ЛНЗ Черкассы - Кудровка
9'
Таллес Бренер (1 - 0)Пенальти
24'
Артур Рябов
36'
Артур РябовВторая желтая — удаление
41'
Александр Драмбаев / Марк Ассинор
46'
Адам Якубу / Егор Твердохлеб
46'
Геннадий Пасич / Теди Цара
46'
Евгений Пасич / Александр Беляев
47'
Геннадий Пасич (2 - 0)
58'
Дмитрий Семёнов
63'
Родион Плакса / Евгений Смирный
63'
Николай Вечурко / Артур Думанюк
68'
Рэймонд Овусу (2 - 1)
77'
Сергей Стен / Денис Свитюха
79'
Андрей Китела / Виталий Роман
85'
Рейнальдиньо Верли / Дмитрий Семёнов
86'
Богдан Слюбик / Папа Ндиага Яде
Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Кудровка
1 Украина вр Дмитрий Ледвий
25 Украина зщ Олег Горин
29 Украина зщ Роман Дидык
93 Украина зщ Виталий Роман
79'
17 Украина зщ Денис Кузык
16 Украина пз Артур Рябов
30 Бразилия пз Таллес
77 Албания нп Теди Цара
46'
9 Украина нп Егор Твердохлеб
46'
90 Гана нп Марк Ассинор
40'
37 Мавритания нп Папа Яд
85'
14 Украина зщ Александр Драмбаев
40'
11 Украина зщ Геннадий Пасич
46'
8 Нигерия пз Adam Yakubu
79'
75 Украина зщ Андрей Китела
85'
92 Украина зщ Богдан Слюбик
86'
37 Украина вр Антон Яшков
22 Украина зщ Богдан Векляк
69 Украина зщ Юрий Потимков
91 Украина зщ Максим Мельничук
50 Украина пз Дмитрий Семёнов
84'
19 Украина пз Артур Думанюк
8 Украина пз Евгений Смирный
62'
20 Украина нп Денис Свитюха
76'
7 Украина нп Иван Петряк
21 Украина нп Александр Беляев
46'
24 Гана нп Рэймонд Овусу
42 Украина зщ Евгений Пасич
46'
10 Украина пз Родион Плакса
84'
71 Украина пз Сергей Стень
84'
9 Панама нп Reynaldino Verley
84'
Голы
Таллес
1:0
8'
Геннадий Пасич
2:0
46'
Рэймонд Овусу
Mykola Vechurko
2:1
68'
Наказания
Артур Рябов
24'
Артур Рябов
36'
Дмитрий Семёнов
58'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛНЗ Черкассы - Кудровка, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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