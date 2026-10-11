ЛНЗ Черкассы - Кудровка 11 октября обзор матча Дата публикации: 11-10-2026 ЛНЗ Черкассы 2 : 1 Кудровка События матча ЛНЗ Черкассы - Кудровка 9' ⚽ Таллес Бренер (1 - 0) Пенальти 24' Артур Рябов 36' Артур Рябов Вторая желтая — удаление 41' ⇄ Александр Драмбаев / Марк Ассинор 46' ⇄ Адам Якубу / Егор Твердохлеб 46' ⇄ Геннадий Пасич / Теди Цара 46' ⇄ Евгений Пасич / Александр Беляев 47' ⚽ Геннадий Пасич (2 - 0) 58' Дмитрий Семёнов 63' ⇄ Родион Плакса / Евгений Смирный 63' ⇄ Николай Вечурко / Артур Думанюк 68' ⚽ Рэймонд Овусу (2 - 1) 77' ⇄ Сергей Стен / Денис Свитюха 79' ⇄ Андрей Китела / Виталий Роман 85' ⇄ Рейнальдиньо Верли / Дмитрий Семёнов 86' ⇄ Богдан Слюбик / Папа Ндиага Яде Составы команд ЛНЗ Черкассы Черкассы Кудровка 1 вр Дмитрий Ледвий 25 зщ Олег Горин 29 зщ Роман Дидык 93 зщ Виталий Роман 79' 17 зщ Денис Кузык 16 пз Артур Рябов 30 пз Таллес 77 нп Теди Цара 46' 9 нп Егор Твердохлеб 46' 90 нп Марк Ассинор 40' 37 нп Папа Яд 85' 14 зщ Александр Драмбаев 40' 11 зщ Геннадий Пасич 46' 8 пз Adam Yakubu 79' 75 зщ Андрей Китела 85' 92 зщ Богдан Слюбик 86' 37 вр Антон Яшков 22 зщ Богдан Векляк 69 зщ Юрий Потимков 91 зщ Максим Мельничук 50 пз Дмитрий Семёнов 84' 19 пз Артур Думанюк 8 пз Евгений Смирный 62' 20 нп Денис Свитюха 76' 7 нп Иван Петряк 21 нп Александр Беляев 46' 24 нп Рэймонд Овусу 42 зщ Евгений Пасич 46' 10 пз Родион Плакса 84' 71 пз Сергей Стень 84' 9 нп Reynaldino Verley 84' Голы Таллес 1:0 8' Геннадий Пасич 2:0 46' Рэймонд Овусу Mykola Vechurko 2:1 68' Наказания Артур Рябов 24' Артур Рябов 36' Дмитрий Семёнов 58'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛНЗ Черкассы - Кудровка, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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