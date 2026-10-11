ЛНЗ Черкассы - Кудровка 11 октября обзор матча
Дата публикации: 11-10-2026
ЛНЗ Черкассы
2 : 1
Кудровка
События матча ЛНЗ Черкассы - Кудровка
9'
⚽
Таллес Бренер (1 - 0)Пенальти
24'
Артур Рябов
36'
Артур РябовВторая желтая — удаление
41'
⇄
Александр Драмбаев / Марк Ассинор
46'
⇄
Адам Якубу / Егор Твердохлеб
46'
⇄
Геннадий Пасич / Теди Цара
46'
⇄
Евгений Пасич / Александр Беляев
47'
⚽
Геннадий Пасич (2 - 0)
58'
Дмитрий Семёнов
63'
⇄
Родион Плакса / Евгений Смирный
63'
⇄
Николай Вечурко / Артур Думанюк
68'
⚽
Рэймонд Овусу (2 - 1)
77'
⇄
Сергей Стен / Денис Свитюха
79'
⇄
Андрей Китела / Виталий Роман
85'
⇄
Рейнальдиньо Верли / Дмитрий Семёнов
86'
⇄
Богдан Слюбик / Папа Ндиага Яде
Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Кудровка
|1
|вр
|Дмитрий Ледвий
|25
|зщ
|Олег Горин
|29
|зщ
|Роман Дидык
|93
|зщ
|Виталий Роман
|
79'
|17
|зщ
|Денис Кузык
|16
|пз
|Артур Рябов
|30
|пз
|Таллес
|77
|нп
|Теди Цара
|
46'
|9
|нп
|Егор Твердохлеб
|
46'
|90
|нп
|Марк Ассинор
|
40'
|37
|нп
|Папа Яд
|
85'
|14
|зщ
|Александр Драмбаев
|
40'
|11
|зщ
|Геннадий Пасич
|
46'
|8
|пз
|Adam Yakubu
|
79'
|75
|зщ
|Андрей Китела
|
85'
|92
|зщ
|Богдан Слюбик
|
86'
|37
|вр
|Антон Яшков
|22
|зщ
|Богдан Векляк
|69
|зщ
|Юрий Потимков
|91
|зщ
|Максим Мельничук
|50
|пз
|Дмитрий Семёнов
|
84'
|19
|пз
|Артур Думанюк
|8
|пз
|Евгений Смирный
|
62'
|20
|нп
|Денис Свитюха
|
76'
|7
|нп
|Иван Петряк
|21
|нп
|Александр Беляев
|
46'
|24
|нп
|Рэймонд Овусу
|42
|зщ
|Евгений Пасич
|
46'
|10
|пз
|Родион Плакса
|
84'
|71
|пз
|Сергей Стень
|
84'
|9
|нп
|Reynaldino Verley
|
84'
Голы
Таллес
1:0
8'
Геннадий Пасич
2:0
46'
Рэймонд Овусу
Mykola Vechurko
2:1
68'
Наказания
Артур Рябов
24'
Артур Рябов
36'
Дмитрий Семёнов
58'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛНЗ Черкассы - Кудровка, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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