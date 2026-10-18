Валенсия - Атлетик 17 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Валенсия - Атлетик Бильбао
19'
Дани Раба
38'
Эмерик Лапорт
42'
Беньят Геренабаррена Зендоиа
46'
⇄
Микель Хаурегисар / Беньят Геренабаррена Зендоиа
54'
⇄
Луис Риоха / Дани Раба
54'
⇄
Давид Оторби / Уго Дуро
57'
Иньиго Руис де Галаррета
63'
⇄
Хесус Аресо / Жоанеко Луи Жан
63'
⇄
Горка Гурусета / Иньяки Уильямс
63'
⇄
Алехандро Рего Мора / Иньиго Руис де Галаррета
68'
⇄
Мароан Саннади / Горка Гурусета
74'
⇄
Харви Эллиотт / Джастин Де Хаас
85'
⇄
Хесус Васкес / Хосе Луис Гайя
86'
⇄
Филип Угринич / Гидо Родригес
87'
Пепелу
90'
Сезар Таррега
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Валенсия - Атлетик, который состоялся 17 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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