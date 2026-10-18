Валенсия - Атлетик 17 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Валенсия - Атлетик Бильбао 19' Дани Раба 38' Эмерик Лапорт 42' Беньят Геренабаррена Зендоиа 46' ⇄ Микель Хаурегисар / Беньят Геренабаррена Зендоиа 54' ⇄ Луис Риоха / Дани Раба 54' ⇄ Давид Оторби / Уго Дуро 57' Иньиго Руис де Галаррета 63' ⇄ Хесус Аресо / Жоанеко Луи Жан 63' ⇄ Горка Гурусета / Иньяки Уильямс 63' ⇄ Алехандро Рего Мора / Иньиго Руис де Галаррета 68' ⇄ Мароан Саннади / Горка Гурусета 74' ⇄ Харви Эллиотт / Джастин Де Хаас 85' ⇄ Хесус Васкес / Хосе Луис Гайя 86' ⇄ Филип Угринич / Гидо Родригес 87' Пепелу 90' Сезар Таррега

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Валенсия - Атлетик, который состоялся 17 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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