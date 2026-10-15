Рома - Реал Мадрид 14 октября обзор матча Дата публикации: 15-10-2026 События матча Рома - Реал Мадрид 17' ⇄ Никколо Пизилли / Ману Коне 20' ⚽ Мартен де Рон (1 - 0) 25' ⚽ Килиан Мбаппе (1 - 1) 46' ⇄ Родригу Мора / Пауло Дибала 51' ⚽ Дониэлл Мален (2 - 1) 57' ⚽ Дониэлл Мален (3 - 1) 59' ⇄ Эндрик / Винисиус Жуниор 59' ⇄ Арда Гюлер / Дензел Думфрис 60' Джанлука Манчини 63' ⇄ Лоренцо Пеллегрини / Матиас Суле 63' ⇄ Леонардо Балерди / Джанлука Манчини 69' Уэсли 70' ⇄ Бернарду Силва / Орельен Тчуамени 78' ⇄ Альваро Каррерас / Марк Кукурелья 78' ⇄ Карлос Эспи / Ян Диоманде 81' ⇄ Константинос Кулиеракис / Марио Эрмосо 83' ⚽ Карлос Эспи (3 - 2) 85' ⚽ Эндрик (3 - 3) 89' Лоренцо Пеллегрини 90' ⚽ Антонио Рюдигер (3 - 4) 90' Альваро Каррерас

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рома - Реал Мадрид, который состоялся 14 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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