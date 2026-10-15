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Рома - Реал Мадрид 14 октября обзор матча

Дата публикации: 15-10-2026

Рома - Реал Мадрид

События матча Рома - Реал Мадрид
17'
Никколо Пизилли / Ману Коне
20'
Мартен де Рон (1 - 0)
25'
Килиан Мбаппе (1 - 1)
46'
Родригу Мора / Пауло Дибала
51'
Дониэлл Мален (2 - 1)
57'
Дониэлл Мален (3 - 1)
59'
Эндрик / Винисиус Жуниор
59'
Арда Гюлер / Дензел Думфрис
60'
Джанлука Манчини
63'
Лоренцо Пеллегрини / Матиас Суле
63'
Леонардо Балерди / Джанлука Манчини
69'
Уэсли
70'
Бернарду Силва / Орельен Тчуамени
78'
Альваро Каррерас / Марк Кукурелья
78'
Карлос Эспи / Ян Диоманде
81'
Константинос Кулиеракис / Марио Эрмосо
83'
Карлос Эспи (3 - 2)
85'
Эндрик (3 - 3)
89'
Лоренцо Пеллегрини
90'
Антонио Рюдигер (3 - 4)
90'
Альваро Каррерас

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рома - Реал Мадрид, который состоялся 14 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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