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Лех - Байер 15 октября обзор матча

Дата публикации: 15-10-2026

Лех - Байер

События матча Лех Познань - Байер 04
15'
Терри Егбе / Войцех Монка
18'
Патрик Шик / Мартен Терье
29'
Патрик Шик (0 - 1)Пенальти
32'
Малик Тиллман (0 - 2)
40'
Матеуш Скшипчак
41'
Патрик Шик (0 - 3)Пенальти
60'
Янник Аньеро / Микаэль Исхак
60'
Филип Ягелло / Лео Бенгтссон
60'
Даниель Хоканс / Патрик Волемарк
62'
Мусса Диаби / Нейтан Телла
62'
Роберт Андрих / Алеиш Гарсия
62'
Факундо Медина / Мигель Гутьеррес
68'
Роберт Андрих
74'
Пабло Родригес / Густав Берггрен
76'
Афонсу Морейра / Патрик Шик
80'
Мусса Диаби
88'
Ибрагим Маза (0 - 4)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лех - Байер, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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