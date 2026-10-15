Лех - Байер 15 октября обзор матча
Дата публикации: 15-10-2026
События матча Лех Познань - Байер 04
15'
⇄
Терри Егбе / Войцех Монка
18'
⇄
Патрик Шик / Мартен Терье
29'
⚽
Патрик Шик (0 - 1)Пенальти
32'
⚽
Малик Тиллман (0 - 2)
40'
Матеуш Скшипчак
41'
⚽
Патрик Шик (0 - 3)Пенальти
60'
⇄
Янник Аньеро / Микаэль Исхак
60'
⇄
Филип Ягелло / Лео Бенгтссон
60'
⇄
Даниель Хоканс / Патрик Волемарк
62'
⇄
Мусса Диаби / Нейтан Телла
62'
⇄
Роберт Андрих / Алеиш Гарсия
62'
⇄
Факундо Медина / Мигель Гутьеррес
68'
Роберт Андрих
74'
⇄
Пабло Родригес / Густав Берггрен
76'
⇄
Афонсу Морейра / Патрик Шик
80'
Мусса Диаби
88'
⚽
Ибрагим Маза (0 - 4)
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лех - Байер, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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