Лех - Байер 15 октября обзор матча Дата публикации: 15-10-2026 События матча Лех Познань - Байер 04 15' ⇄ Терри Егбе / Войцех Монка 18' ⇄ Патрик Шик / Мартен Терье 29' ⚽ Патрик Шик (0 - 1) Пенальти 32' ⚽ Малик Тиллман (0 - 2) 40' Матеуш Скшипчак 41' ⚽ Патрик Шик (0 - 3) Пенальти 60' ⇄ Янник Аньеро / Микаэль Исхак 60' ⇄ Филип Ягелло / Лео Бенгтссон 60' ⇄ Даниель Хоканс / Патрик Волемарк 62' ⇄ Мусса Диаби / Нейтан Телла 62' ⇄ Роберт Андрих / Алеиш Гарсия 62' ⇄ Факундо Медина / Мигель Гутьеррес 68' Роберт Андрих 74' ⇄ Пабло Родригес / Густав Берггрен 76' ⇄ Афонсу Морейра / Патрик Шик 80' Мусса Диаби 88' ⚽ Ибрагим Маза (0 - 4)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лех - Байер, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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