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Ренн - Осер 11 октября обзор матча

Дата публикации: 11-10-2026

Ренн - Осер 11.10.2026 ФПЛ

События матча Стад Ренне - Осер
15'
Эстебан Леполь (1 - 0)
25'
Кэмерон Арчер (1 - 1)
50'
Антони Руо
53'
Адриен Томассон (2 - 1)
59'
Адриен Томассон
59'
Эстебан Леполь
67'
Джауи Сиссе / Адриен Томассон
67'
Элиэзер Майенда / Муса Аль-Тамари
76'
Эликья Легро / Клеман Акпа
77'
Реми Лабо Ласкари / Данни Намасо
77'
Пьер Эква / Науиру Ахамада
77'
Булайе Диа / Эстебан Леполь
77'
Людовик Блас / Исса Сумаре
82'
Аристид Зоссу / Артур Пьефор
85'
Пшемыслав Франковский / Махамаду Нагида
87'
Юссеф Худа / Ромен Февр
90'
Джауи Сиссе
90'
Булайе Диа (3 - 1)
90'
Булайе Диа (4 - 1)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ренн - Осер, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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