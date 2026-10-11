Ренн - Осер 11 октября обзор матча
Дата публикации: 11-10-2026
События матча Стад Ренне - Осер
15'
⚽
Эстебан Леполь (1 - 0)
25'
⚽
Кэмерон Арчер (1 - 1)
50'
Антони Руо
53'
⚽
Адриен Томассон (2 - 1)
59'
Адриен Томассон
59'
Эстебан Леполь
67'
⇄
Джауи Сиссе / Адриен Томассон
67'
⇄
Элиэзер Майенда / Муса Аль-Тамари
76'
⇄
Эликья Легро / Клеман Акпа
77'
⇄
Реми Лабо Ласкари / Данни Намасо
77'
⇄
Пьер Эква / Науиру Ахамада
77'
⇄
Булайе Диа / Эстебан Леполь
77'
⇄
Людовик Блас / Исса Сумаре
82'
⇄
Аристид Зоссу / Артур Пьефор
85'
⇄
Пшемыслав Франковский / Махамаду Нагида
87'
⇄
Юссеф Худа / Ромен Февр
90'
Джауи Сиссе
90'
⚽
Булайе Диа (3 - 1)
90'
⚽
Булайе Диа (4 - 1)
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ренн - Осер, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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