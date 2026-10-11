Ренн - Осер 11 октября обзор матча Дата публикации: 11-10-2026 События матча Стад Ренне - Осер 15' ⚽ Эстебан Леполь (1 - 0) 25' ⚽ Кэмерон Арчер (1 - 1) 50' Антони Руо 53' ⚽ Адриен Томассон (2 - 1) 59' Адриен Томассон 59' Эстебан Леполь 67' ⇄ Джауи Сиссе / Адриен Томассон 67' ⇄ Элиэзер Майенда / Муса Аль-Тамари 76' ⇄ Эликья Легро / Клеман Акпа 77' ⇄ Реми Лабо Ласкари / Данни Намасо 77' ⇄ Пьер Эква / Науиру Ахамада 77' ⇄ Булайе Диа / Эстебан Леполь 77' ⇄ Людовик Блас / Исса Сумаре 82' ⇄ Аристид Зоссу / Артур Пьефор 85' ⇄ Пшемыслав Франковский / Махамаду Нагида 87' ⇄ Юссеф Худа / Ромен Февр 90' Джауи Сиссе 90' ⚽ Булайе Диа (3 - 1) 90' ⚽ Булайе Диа (4 - 1)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ренн - Осер, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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