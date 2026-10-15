Зальцбург - Милан 15 октября обзор матча
Дата публикации: 15-10-2026
События матча Ред Булл Зальцбург - Милан
15'
⚽
Альфаджо Сиссе (0 - 1)
21'
Омари Хатчинсон
32'
⚽
Альфаджо Сиссе (0 - 2)
40'
Валентин Забрански
49'
⚽
Альфаджо Сиссе (0 - 3)
60'
⇄
Гауссу Диаките / Сота Китано
60'
⇄
Кристиан Пулишич / Альфаджо Сиссе
60'
⇄
Гонсалу Рамуш / Франческо Камарда
60'
⇄
Йорбе Вертессен / Эдмунд Баиду
61'
⇄
Лука Модрич / Адриен Рабьо
67'
⇄
Филиппо Терраччано / Фикайо Томори
72'
⚽
Гонсалу Рамуш (0 - 4)
73'
⇄
Дамир Реджич / Йеспер Линстрём
73'
⇄
Абубакар Камара / Харис Табакович
81'
⇄
Тим Дрекслер / Леандро Моргалла
81'
⇄
Санхун Диавара / Страхиня Павлович
83'
Филиппо ТерраччаноПрямое удаление
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зальцбург - Милан, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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