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Зальцбург - Милан 15 октября обзор матча

Дата публикации: 15-10-2026

Зальцбург - Милан

События матча Ред Булл Зальцбург - Милан
15'
Альфаджо Сиссе (0 - 1)
21'
Омари Хатчинсон
32'
Альфаджо Сиссе (0 - 2)
40'
Валентин Забрански
49'
Альфаджо Сиссе (0 - 3)
60'
Гауссу Диаките / Сота Китано
60'
Кристиан Пулишич / Альфаджо Сиссе
60'
Гонсалу Рамуш / Франческо Камарда
60'
Йорбе Вертессен / Эдмунд Баиду
61'
Лука Модрич / Адриен Рабьо
67'
Филиппо Терраччано / Фикайо Томори
72'
Гонсалу Рамуш (0 - 4)
73'
Дамир Реджич / Йеспер Линстрём
73'
Абубакар Камара / Харис Табакович
81'
Тим Дрекслер / Леандро Моргалла
81'
Санхун Диавара / Страхиня Павлович
83'
Филиппо ТерраччаноПрямое удаление

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зальцбург - Милан, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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