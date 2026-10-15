Зальцбург - Милан 15 октября обзор матча Дата публикации: 15-10-2026 События матча Ред Булл Зальцбург - Милан 15' ⚽ Альфаджо Сиссе (0 - 1) 21' Омари Хатчинсон 32' ⚽ Альфаджо Сиссе (0 - 2) 40' Валентин Забрански 49' ⚽ Альфаджо Сиссе (0 - 3) 60' ⇄ Гауссу Диаките / Сота Китано 60' ⇄ Кристиан Пулишич / Альфаджо Сиссе 60' ⇄ Гонсалу Рамуш / Франческо Камарда 60' ⇄ Йорбе Вертессен / Эдмунд Баиду 61' ⇄ Лука Модрич / Адриен Рабьо 67' ⇄ Филиппо Терраччано / Фикайо Томори 72' ⚽ Гонсалу Рамуш (0 - 4) 73' ⇄ Дамир Реджич / Йеспер Линстрём 73' ⇄ Абубакар Камара / Харис Табакович 81' ⇄ Тим Дрекслер / Леандро Моргалла 81' ⇄ Санхун Диавара / Страхиня Павлович 83' Филиппо Терраччано Прямое удаление

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зальцбург - Милан, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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