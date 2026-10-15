Интер Майами - Нью-Йорк Сити 15 Октября обзор матча Дата публикации: 15-10-2026 Интер Майами 2 : 0 Нью-Йорк Сити События матча Интер Майами - Нью-Йорк Сити ФК 20' ⚽ Херман Бертераме (1 - 0) 45' ⚽ Родриго Де Пауль (2 - 0) 52' Матиас Галарса 58' ⇄ Ханнес Вольф / Алонсо Мартинес 58' ⇄ Кевин О'Тул / Нико Кавалло 65' ⇄ Теласко Сеговия / Матиас Галарса 65' ⇄ Луиги / Бени Траоре 74' ⇄ Фрисио Кайседо / Серхио Регилон 75' ⇄ Рикельме Филлипи / Херман Бертераме 85' Рикельме Филлипи 85' ⇄ Малачи Джонс / Агустин Охеда 85' ⇄ Таллес Магно / Эйден О’Нил 90' ⇄ Иан Фрэй / Давид Айяла 90' ✕ Николас Фернандес Пенальти не забит Составы команд Интер Майами Майами Нью-Йорк Сити Нью-Йорк 97 вр Дейн Сент-Клэр 2 зщ Гонсало Лухан 16 зщ Микаэл дос Сантос Силва 3 зщ Серхио Регилон 75' 5 пз Каземиро 7 пз Родриго Де Пауль 22 пз Давид Айяла 90' 80 пз Матиас Галарса 65' 10 пз Лионель Месси 9 нп Луис Суарес 19 нп Херман Бертераме 75' 8 пз Теласко Сеговия 65' 15 зщ Fricio Caicedo 75' 11 Riquelme Fillipi 75' 17 зщ Йен Фрэй 90' 49 вр Мэтт Фриз 24 зщ Тэйвон Грей 13 зщ Тьяго Мартинс 2 зщ Нико Кавалло 57' 8 зщ Андрес Переа 9 зщ Бени Траоре 63' 6 пз Джеймс Сэндс 21 пз Эйден О'Нил 85' 7 пз Николас Фернандес 26 нп Агустин Охеда 85' 16 нп Алонсо Мартинес 57' 22 зщ Кевин О'Тул 57' 17 пз Ханнес Вольф 57' 20 нп Луиги 63' 11 пз Таллес Магно 85' 88 нп Malachi Jones 85' Запасные 34 вр Рокко Риос Ново 37 зщ Максимилиано Фалькон 20 пз Сантьяго Моралес 88 пз Александр Шоу 56 нп Даниэль Пинтер 30 вр Томас Ромеро 3 зщ Мэттью Миазга 34 зщ Раул Густаво 32 пз Джонатан Шор Главные тренеры Хавьер Маскерано Паскаль Янсен Голы Херман Бертераме Луис Суарес 1:0 20' Родриго Де Пауль Лионель Месси 2:0 45+5' Наказания Матиас Галарса 52' Riquelme Fillipi 85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Нью-Йорк Сити, который состоялся 15 Октября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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