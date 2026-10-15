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Интер Майами - Нью-Йорк Сити 15 Октября обзор матча

Дата публикации: 15-10-2026
Интер Майами
Интер Майами
2 : 0
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити
События матча Интер Майами - Нью-Йорк Сити ФК
20'
Херман Бертераме (1 - 0)
45'
Родриго Де Пауль (2 - 0)
52'
Матиас Галарса
58'
Ханнес Вольф / Алонсо Мартинес
58'
Кевин О'Тул / Нико Кавалло
65'
Теласко Сеговия / Матиас Галарса
65'
Луиги / Бени Траоре
74'
Фрисио Кайседо / Серхио Регилон
75'
Рикельме Филлипи / Херман Бертераме
85'
Рикельме Филлипи
85'
Малачи Джонс / Агустин Охеда
85'
Таллес Магно / Эйден О’Нил
90'
Иан Фрэй / Давид Айяла
90'
Николас ФернандесПенальти не забит
Составы команд
Интер Майами
Майами
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
97 Канада вр Дейн Сент-Клэр
2 Аргентина зщ Гонсало Лухан
16 Бразилия зщ Микаэл дос Сантос Силва
3 Испания зщ Серхио Регилон
75'
5 Бразилия пз Каземиро
7 Аргентина пз Родриго Де Пауль
22 Аргентина пз Давид Айяла
90'
80 Парагвай пз Матиас Галарса
65'
10 Аргентина пз Лионель Месси
9 Уругвай нп Луис Суарес
19 Аргентина нп Херман Бертераме
75'
8 Венесуэла пз Теласко Сеговия
65'
15 Эквадор зщ Fricio Caicedo
75'
11 Бразилия Riquelme Fillipi
75'
17 Ямайка зщ Йен Фрэй
90'
49 США вр Мэтт Фриз
24 США зщ Тэйвон Грей
13 Бразилия зщ Тьяго Мартинс
2 США зщ Нико Кавалло
57'
8 США зщ Андрес Переа
9 Кот-д&#039;Ивуар зщ Бени Траоре
63'
6 США пз Джеймс Сэндс
21 Австралия пз Эйден О'Нил
85'
7 Аргентина пз Николас Фернандес
26 Аргентина нп Агустин Охеда
85'
16 Коста-Рика нп Алонсо Мартинес
57'
22 Ирландия зщ Кевин О'Тул
57'
17 Австрия пз Ханнес Вольф
57'
20 Бразилия нп Луиги
63'
11 Бразилия пз Таллес Магно
85'
88 Сьерра-Леоне нп Malachi Jones
85'
Запасные
34 Аргентина вр Рокко Риос Ново
37 Уругвай зщ Максимилиано Фалькон
20 США пз Сантьяго Моралес
88 США пз Александр Шоу
56 США нп Даниэль Пинтер
30 Сальвадор вр Томас Ромеро
3 США зщ Мэттью Миазга
34 Бразилия зщ Раул Густаво
32 США пз Джонатан Шор
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
Нидерланды Паскаль Янсен
Голы
Херман Бертераме
Луис Суарес
1:0
20'
Родриго Де Пауль
Лионель Месси
2:0
45+5'
Наказания
Матиас Галарса
52'
Riquelme Fillipi
85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Нью-Йорк Сити, который состоялся 15 Октября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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