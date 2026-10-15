Интер Майами - Нью-Йорк Сити 15 Октября обзор матча
Дата публикации: 15-10-2026
Интер Майами
2 : 0
Нью-Йорк Сити
События матча Интер Майами - Нью-Йорк Сити ФК
20'
⚽
Херман Бертераме (1 - 0)
45'
⚽
Родриго Де Пауль (2 - 0)
52'
Матиас Галарса
58'
⇄
Ханнес Вольф / Алонсо Мартинес
58'
⇄
Кевин О'Тул / Нико Кавалло
65'
⇄
Теласко Сеговия / Матиас Галарса
65'
⇄
Луиги / Бени Траоре
74'
⇄
Фрисио Кайседо / Серхио Регилон
75'
⇄
Рикельме Филлипи / Херман Бертераме
85'
Рикельме Филлипи
85'
⇄
Малачи Джонс / Агустин Охеда
85'
⇄
Таллес Магно / Эйден О’Нил
90'
⇄
Иан Фрэй / Давид Айяла
90'
✕
Николас ФернандесПенальти не забит
Составы команд
Интер Майами
Майами
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|2
|зщ
|Гонсало Лухан
|16
|зщ
|Микаэл дос Сантос Силва
|3
|зщ
|Серхио Регилон
|
75'
|5
|пз
|Каземиро
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|22
|пз
|Давид Айяла
|
90'
|80
|пз
|Матиас Галарса
|
65'
|10
|пз
|Лионель Месси
|9
|нп
|Луис Суарес
|19
|нп
|Херман Бертераме
|
75'
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|
65'
|15
|зщ
|Fricio Caicedo
|
75'
|11
|Riquelme Fillipi
|
75'
|17
|зщ
|Йен Фрэй
|
90'
|49
|вр
|Мэтт Фриз
|24
|зщ
|Тэйвон Грей
|13
|зщ
|Тьяго Мартинс
|2
|зщ
|Нико Кавалло
|
57'
|8
|зщ
|Андрес Переа
|9
|зщ
|Бени Траоре
|
63'
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|21
|пз
|Эйден О'Нил
|
85'
|7
|пз
|Николас Фернандес
|26
|нп
|Агустин Охеда
|
85'
|16
|нп
|Алонсо Мартинес
|
57'
|22
|зщ
|Кевин О'Тул
|
57'
|17
|пз
|Ханнес Вольф
|
57'
|20
|нп
|Луиги
|
63'
|11
|пз
|Таллес Магно
|
85'
|88
|нп
|Malachi Jones
|
85'
Запасные
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|37
|зщ
|Максимилиано Фалькон
|20
|пз
|Сантьяго Моралес
|88
|пз
|Александр Шоу
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
|30
|вр
|Томас Ромеро
|3
|зщ
|Мэттью Миазга
|34
|зщ
|Раул Густаво
|32
|пз
|Джонатан Шор
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
|Паскаль Янсен
Голы
Херман Бертераме
Луис Суарес
1:0
20'
Родриго Де Пауль
Лионель Месси
2:0
45+5'
Наказания
Матиас Галарса
52'
Riquelme Fillipi
85'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Нью-Йорк Сити, который состоялся 15 Октября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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