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Атланта Юнайтед - Интер Майами 18 Октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026
Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед
1 : 3
Интер Майами
Интер Майами
События матча Атланта Юнайтед - Интер Майами
44'
Томас Якоб
45'
Херман Бертераме (0 - 1)
54'
Маурисио Федерико Амаро Вьега
56'
Лионель Месси (0 - 2)
60'
Лионель Месси (0 - 3)
61'
Стивен Альсате / Тристан Муюмба
71'
Брель Эмболо
75'
Максимилиано Фалькон / Каземиро
81'
Теласко Сеговия / Матиас Галарса
81'
Факундо Мура / Херман Бертераме
81'
Купер Санчес / Джулиано Галоппо
82'
Фафа Пико / Мигель Альмирон
82'
Мэттью Эдвардс / Элиас Баэс
89'
Максимилиано Фалькон
89'
Фафа Пико (1 - 3)Пенальти
90'
Лионель Месси
Составы команд
Атланта Юнайтед
Атланта
Интер Майами
Майами
1 Аргентина вр Лукас Ойос
27 Чили зщ Пауло Диас
6 Парагвай зщ Хуниор Алонсо
3 Аргентина зщ Элиас Баэс
82'
55 Аргентина пз Томас Хакоб
11 Аргентина пз Джулиано Галоппо
81'
8 Франция пз Тристан Муюмба
61'
14 Уругвай пз Mauricio Amaro
59 Россия пз Алексей Миранчук
10 Парагвай нп Мигель Альмирон
82'
36 Швейцария нп Брил Эмболо
7 Колумбия пз Стивен Альсате
61'
48 США пз Купер Санчес
81'
47 США зщ Мэттью Эдвардс
82'
22 Гаити пз Фафа Пико
82'
97 Канада вр Дейн Сент-Клэр
2 Аргентина зщ Гонсало Лухан
16 Бразилия зщ Микаэл дос Сантос Силва
3 Испания зщ Серхио Регилон
5 Бразилия пз Каземиро
74'
7 Аргентина пз Родриго Де Пауль
22 Аргентина пз Давид Айяла
80 Парагвай пз Матиас Галарса
81'
10 Аргентина пз Лионель Месси
9 Уругвай нп Луис Суарес
19 Аргентина нп Херман Бертераме
81'
37 Уругвай зщ Максимилиано Фалькон
74'
4 Аргентина зщ Факундо Мура
81'
8 Венесуэла пз Теласко Сеговия
81'
Запасные
42 Канада вр Джейден Хибберт
4 Албания зщ Энеа Михай
35 Тринидад и Тобаго пз Аджани Форчун
20 США пз Люк Бреннан
19 Бразилия нп Сержио Сантос
34 Аргентина вр Рокко Риос Ново
17 Ямайка зщ Йен Фрэй
20 США пз Сантьяго Моралес
88 США пз Александр Шоу
56 США нп Даниэль Пинтер
11 Бразилия Riquelme Fillipi
Главные тренеры
Аргентина Херардо Мартино
Аргентина Хавьер Маскерано
Голы
Херман Бертераме
Луис Суарес
0:1
45'
Лионель Месси
Херман Бертераме
0:2
56'
Лионель Месси
Луис Суарес
0:3
60'
Фафа Пико
1:3
89'
Наказания
Томас Хакоб
44'
Mauricio Amaro
54'
Брил Эмболо
71'
Максимилиано Фалькон
88'
Лионель Месси
90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атланта Юнайтед - Интер Майами, который состоялся 18 Октября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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