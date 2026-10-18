Атланта Юнайтед - Интер Майами 18 Октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
Атланта Юнайтед
1 : 3
Интер Майами
События матча Атланта Юнайтед - Интер Майами
44'
Томас Якоб
45'
⚽
Херман Бертераме (0 - 1)
54'
Маурисио Федерико Амаро Вьега
56'
⚽
Лионель Месси (0 - 2)
60'
⚽
Лионель Месси (0 - 3)
61'
⇄
Стивен Альсате / Тристан Муюмба
71'
Брель Эмболо
75'
⇄
Максимилиано Фалькон / Каземиро
81'
⇄
Теласко Сеговия / Матиас Галарса
81'
⇄
Факундо Мура / Херман Бертераме
81'
⇄
Купер Санчес / Джулиано Галоппо
82'
⇄
Фафа Пико / Мигель Альмирон
82'
⇄
Мэттью Эдвардс / Элиас Баэс
89'
Максимилиано Фалькон
89'
⚽
Фафа Пико (1 - 3)Пенальти
90'
Лионель Месси
Составы команд
Атланта Юнайтед
Атланта
Интер Майами
Майами
|1
|вр
|Лукас Ойос
|27
|зщ
|Пауло Диас
|6
|зщ
|Хуниор Алонсо
|3
|зщ
|Элиас Баэс
|
82'
|55
|пз
|Томас Хакоб
|11
|пз
|Джулиано Галоппо
|
81'
|8
|пз
|Тристан Муюмба
|
61'
|14
|пз
|Mauricio Amaro
|59
|пз
|Алексей Миранчук
|10
|нп
|Мигель Альмирон
|
82'
|36
|нп
|Брил Эмболо
|7
|пз
|Стивен Альсате
|
61'
|48
|пз
|Купер Санчес
|
81'
|47
|зщ
|Мэттью Эдвардс
|
82'
|22
|пз
|Фафа Пико
|
82'
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|2
|зщ
|Гонсало Лухан
|16
|зщ
|Микаэл дос Сантос Силва
|3
|зщ
|Серхио Регилон
|5
|пз
|Каземиро
|
74'
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|22
|пз
|Давид Айяла
|80
|пз
|Матиас Галарса
|
81'
|10
|пз
|Лионель Месси
|9
|нп
|Луис Суарес
|19
|нп
|Херман Бертераме
|
81'
|37
|зщ
|Максимилиано Фалькон
|
74'
|4
|зщ
|Факундо Мура
|
81'
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|
81'
Запасные
|42
|вр
|Джейден Хибберт
|4
|зщ
|Энеа Михай
|35
|пз
|Аджани Форчун
|20
|пз
|Люк Бреннан
|19
|нп
|Сержио Сантос
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|17
|зщ
|Йен Фрэй
|20
|пз
|Сантьяго Моралес
|88
|пз
|Александр Шоу
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
|11
|Riquelme Fillipi
Главные тренеры
|Херардо Мартино
|Хавьер Маскерано
Голы
Херман Бертераме
Луис Суарес
0:1
45'
Лионель Месси
Херман Бертераме
0:2
56'
Лионель Месси
Луис Суарес
0:3
60'
Фафа Пико
1:3
89'
Наказания
Томас Хакоб
44'
Mauricio Amaro
54'
Брил Эмболо
71'
Максимилиано Фалькон
88'
Лионель Месси
90+6'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атланта Юнайтед - Интер Майами, который состоялся 18 Октября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Валенсия - Атлетик 17 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Рома - Дженоа 17 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Лилль - Брест 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Труа - Ланс 17 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Бавария - РБ Лейпциг 17 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...