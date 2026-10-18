Атланта Юнайтед - Интер Майами 18 Октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 Атланта Юнайтед 1 : 3 Интер Майами События матча Атланта Юнайтед - Интер Майами 44' Томас Якоб 45' ⚽ Херман Бертераме (0 - 1) 54' Маурисио Федерико Амаро Вьега 56' ⚽ Лионель Месси (0 - 2) 60' ⚽ Лионель Месси (0 - 3) 61' ⇄ Стивен Альсате / Тристан Муюмба 71' Брель Эмболо 75' ⇄ Максимилиано Фалькон / Каземиро 81' ⇄ Теласко Сеговия / Матиас Галарса 81' ⇄ Факундо Мура / Херман Бертераме 81' ⇄ Купер Санчес / Джулиано Галоппо 82' ⇄ Фафа Пико / Мигель Альмирон 82' ⇄ Мэттью Эдвардс / Элиас Баэс 89' Максимилиано Фалькон 89' ⚽ Фафа Пико (1 - 3) Пенальти 90' Лионель Месси Составы команд Атланта Юнайтед Атланта Интер Майами Майами 1 вр Лукас Ойос 27 зщ Пауло Диас 6 зщ Хуниор Алонсо 3 зщ Элиас Баэс 82' 55 пз Томас Хакоб 11 пз Джулиано Галоппо 81' 8 пз Тристан Муюмба 61' 14 пз Mauricio Amaro 59 пз Алексей Миранчук 10 нп Мигель Альмирон 82' 36 нп Брил Эмболо 7 пз Стивен Альсате 61' 48 пз Купер Санчес 81' 47 зщ Мэттью Эдвардс 82' 22 пз Фафа Пико 82' 97 вр Дейн Сент-Клэр 2 зщ Гонсало Лухан 16 зщ Микаэл дос Сантос Силва 3 зщ Серхио Регилон 5 пз Каземиро 74' 7 пз Родриго Де Пауль 22 пз Давид Айяла 80 пз Матиас Галарса 81' 10 пз Лионель Месси 9 нп Луис Суарес 19 нп Херман Бертераме 81' 37 зщ Максимилиано Фалькон 74' 4 зщ Факундо Мура 81' 8 пз Теласко Сеговия 81' Запасные 42 вр Джейден Хибберт 4 зщ Энеа Михай 35 пз Аджани Форчун 20 пз Люк Бреннан 19 нп Сержио Сантос 34 вр Рокко Риос Ново 17 зщ Йен Фрэй 20 пз Сантьяго Моралес 88 пз Александр Шоу 56 нп Даниэль Пинтер 11 Riquelme Fillipi Главные тренеры Херардо Мартино Хавьер Маскерано Голы Херман Бертераме Луис Суарес 0:1 45' Лионель Месси Херман Бертераме 0:2 56' Лионель Месси Луис Суарес 0:3 60' Фафа Пико 1:3 89' Наказания Томас Хакоб 44' Mauricio Amaro 54' Брил Эмболо 71' Максимилиано Фалькон 88' Лионель Месси 90+6'

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