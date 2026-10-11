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Ливерпуль - Манчестер Сити 11 октября обзор матча

Дата публикации: 11-10-2026

Ливерпуль - Манчестер Сити 11.10.2026 АПЛ

События матча Футбольный клуб «Ливерпуль» - Манчестер Сити
8'
Рональд Араухо
47'
Райан Гравенберх
56'
Жереми Доку / Илиман Ндиай
58'
Нико О'Райли
62'
Райан ГравенберхВторая желтая — удаление
65'
Эрлинг Холанд (0 - 1)
66'
Трей Ньони / Флориан Вирц
66'
Йошко Гвардиол / Нико О'Райли
68'
Жереми Доку (0 - 2)
75'
Джереми Фримпонг / Рональд Араухо
75'
Рио Нгумоха / Льюис Кумас
78'
Раян Шерки (0 - 3)
80'
Аллан / Эрлинг Холанд
80'
Аюб Буадди / Энцо Фернандес
86'
Аюб Буадди
88'
Джо Гомес / Жереми Жаке
88'
Федерико Кьеза / Брэдли Баркола
90'
Вирджил ван Дейк

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Манчестер Сити, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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