Ливерпуль - Манчестер Сити 11 октября обзор матча Дата публикации: 11-10-2026 События матча Футбольный клуб «Ливерпуль» - Манчестер Сити 8' Рональд Араухо 47' Райан Гравенберх 56' ⇄ Жереми Доку / Илиман Ндиай 58' Нико О'Райли 62' Райан Гравенберх Вторая желтая — удаление 65' ⚽ Эрлинг Холанд (0 - 1) 66' ⇄ Трей Ньони / Флориан Вирц 66' ⇄ Йошко Гвардиол / Нико О'Райли 68' ⚽ Жереми Доку (0 - 2) 75' ⇄ Джереми Фримпонг / Рональд Араухо 75' ⇄ Рио Нгумоха / Льюис Кумас 78' ⚽ Раян Шерки (0 - 3) 80' ⇄ Аллан / Эрлинг Холанд 80' ⇄ Аюб Буадди / Энцо Фернандес 86' Аюб Буадди 88' ⇄ Джо Гомес / Жереми Жаке 88' ⇄ Федерико Кьеза / Брэдли Баркола 90' Вирджил ван Дейк

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Манчестер Сити, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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