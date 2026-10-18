Удинезе - Лечче 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Удинезе - Лечче 11' ⚽ Киалонда Гаспар (0 - 1) 33' ⚽ Конан Н’Дри (0 - 2) 41' ⇄ Мохамед Каба / Лассана Кулибали 43' Ассан Камара 46' ⇄ Маттео Пальма / Давид Алаба 46' ⇄ Хуан Арисала / Ассан Камара 46' ⇄ Якуб Пётровский / Ойер Саррага 64' ⇄ Унаи Гомес / Георгий Чакветадзе 64' ⇄ Алессандро Дзаноли / Энцо Эбосс 69' ⇄ Сантьяго Пьеротти / Амар Фатах 70' ⇄ Пако Эстебан / Виллем Геббельс 82' ⇄ Жоэль Монтейру / Конан Н’Дри 82' ⇄ Джамиль Зиберт / Юссеф Мале 86' ⚽ Джамиль Зиберт (0 - 3)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Удинезе - Лечче, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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