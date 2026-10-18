Удинезе - Лечче 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Удинезе - Лечче
11'
⚽
Киалонда Гаспар (0 - 1)
33'
⚽
Конан Н’Дри (0 - 2)
41'
⇄
Мохамед Каба / Лассана Кулибали
43'
Ассан Камара
46'
⇄
Маттео Пальма / Давид Алаба
46'
⇄
Хуан Арисала / Ассан Камара
46'
⇄
Якуб Пётровский / Ойер Саррага
64'
⇄
Унаи Гомес / Георгий Чакветадзе
64'
⇄
Алессандро Дзаноли / Энцо Эбосс
69'
⇄
Сантьяго Пьеротти / Амар Фатах
70'
⇄
Пако Эстебан / Виллем Геббельс
82'
⇄
Жоэль Монтейру / Конан Н’Дри
82'
⇄
Джамиль Зиберт / Юссеф Мале
86'
⚽
Джамиль Зиберт (0 - 3)
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Удинезе - Лечче, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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