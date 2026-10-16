Твенте - Тун 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Твенте - Тун 31' Фабио Фер 43' Аске Адельгаард 46' ⇄ Нассим Зукит / Ян Бамерт 60' Патрик Кристал Прямое удаление 65' ⚽ Рамиз Зерруки (1 - 0) 66' ⇄ Нико Майер / Фуркан Дурсун 67' ⇄ Луи Пассаван / Нильс Райхмут 67' ⇄ Марко Пьяца / Дан Ротс 67' ⇄ Кристиан Хлинссон / Юнес Таха 78' ⇄ Филип Торвальдсен / Сондре Эрсатер 81' ⇄ Риккардо Браски / Брайтон Лабо 82' ⇄ Том Страннегард / Оливье Мамбвуа 84' ⇄ Томас ван ден Белт / Дауда Вейдман

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Твенте - Тун, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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