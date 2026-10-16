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Твенте - Тун 15 октября обзор матча

Дата публикации: 16-10-2026

Твенте - Тун

События матча Твенте - Тун
31'
Фабио Фер
43'
Аске Адельгаард
46'
Нассим Зукит / Ян Бамерт
60'
Патрик КристалПрямое удаление
65'
Рамиз Зерруки (1 - 0)
66'
Нико Майер / Фуркан Дурсун
67'
Луи Пассаван / Нильс Райхмут
67'
Марко Пьяца / Дан Ротс
67'
Кристиан Хлинссон / Юнес Таха
78'
Филип Торвальдсен / Сондре Эрсатер
81'
Риккардо Браски / Брайтон Лабо
82'
Том Страннегард / Оливье Мамбвуа
84'
Томас ван ден Белт / Дауда Вейдман

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Твенте - Тун, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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