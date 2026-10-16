Твенте - Тун 15 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
События матча Твенте - Тун
31'
Фабио Фер
43'
Аске Адельгаард
46'
⇄
Нассим Зукит / Ян Бамерт
60'
Патрик КристалПрямое удаление
65'
⚽
Рамиз Зерруки (1 - 0)
66'
⇄
Нико Майер / Фуркан Дурсун
67'
⇄
Луи Пассаван / Нильс Райхмут
67'
⇄
Марко Пьяца / Дан Ротс
67'
⇄
Кристиан Хлинссон / Юнес Таха
78'
⇄
Филип Торвальдсен / Сондре Эрсатер
81'
⇄
Риккардо Браски / Брайтон Лабо
82'
⇄
Том Страннегард / Оливье Мамбвуа
84'
⇄
Томас ван ден Белт / Дауда Вейдман
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Твенте - Тун, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Зальцбург - Милан 15 октября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Лех - Байер 15 октября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Лион - Кристал Пэлас 15 октября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Торринсе - Сандерленд 15 октября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Спарта - Лиллестрем 15 октября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...