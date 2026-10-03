Финляндия - Албания (03.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 3 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Финляндия и Албания. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Роберт Хеннесси. Игра прошла на стадионе «Олимпийский стадион Хельсинки» в городе Хельсинки.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Финляндия (схема 4-3-3): Лукаш Градецкий, Адам Шталь, Тони Миеттинен, Samuli Miettinen, Юхо Ляхтеэнмяки, Каан Кайринен, Адам Мархиев, Лео Валта, Адриан Сванбек, Йоэль Похьянпало, Даниель Хоканс.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Албания на сегодняшнюю встречу: Этрит Бериша, Берат Джимсити, Ардиан Исмайли, Марио Митай, Эльсеид Хюсай, Ильбер Рамадани, Кристьян Асллани, Ставрос Пилиос, Эрнест Мучи, Рей Манай, Арбер Ходжа.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Rolando Maran (Албания).

На 4-й минуте матча команда Албания открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Рей Манай. Счет стал 0:1.

На 22-й минуте Этрит Бериша (Албания) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 25-й минуте в составе Албания последовала ранняя замена: Арбер Ходжа уступил место Ален Шерри.

На 26-й минуте поединка команда Финляндия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Лео Валта. Счет стал 1:1.

На 26-й минуте предупреждение получил Ален Шерри (Албания).

На 40-й минуте в карточку арбитра попал Каан Кайринен (Финляндия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Каан Кайринен на поле появился Глен Камара (Финляндия).

На 46-й минуте в составе Албания поле покинул Рей Манай, а вместо него вышел Мирлинд Даку.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Даниель Хоканс на поле появился Ойва Юккола (Финляндия).

На 62-й минуте в составе Финляндия поле покинул Тони Миеттинен, а вместо него вышел Лео Вяйсянен.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрнест Мучи на поле появился Мирто Узуни (Албания).

На 71-й минуте поединка команда Финляндия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Лео Валта. Счет стал 2:1.

На 74-й минуте предупреждение получил Берат Джимсити (Албания).

На 77-й минуте в составе Албания поле покинул Ставрос Пилиос, а вместо него вышел Анис Мемети.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристьян Асллани на поле появился Юльян Шеху (Албания).

На 80-й минуте в карточку арбитра попал Мирто Узуни (Албания).

На 82-й минуте в составе Финляндия поле покинул Лео Валта, а вместо него вышел Онни Валакари.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адам Мархиев на поле появился Матти Пелтола (Финляндия).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Финляндия и Албания завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Финляндия.

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