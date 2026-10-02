Босния и Герцеговина - Швеция (02.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 2 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Босния и Герцеговина и Швеция. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Олексій Деревінський. Игра прошла на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Босния и Герцеговина (схема 4-2-3-1): Салко Хамзич, Амар Мемич, Никола Катич, Тарик Мухаремович, Сеад Колашинац, Армин Гигович, Иван Башич, Эсмир Байрактаревич, Эрмедин Демирович, Керим Алайбегович, Эдин Джеко.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Швеция на сегодняшнюю встречу: Виктор Юханссон, Хампус Скоглунд, Карл Старфельт, Виктор Линделеф, Габриэль Гудмундссон, Александр Бернхардссон, Йеспер Карлстрём, Уго Ларссон, Себастьян Нанаси, Виктор Дьёкереш, Бесфорт Зенели.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 31-й минуте в составе Швеция последовала вынужденная замена: Карл Старфельт уступил место Эрик Смит.

На 61-й минуте матча команда Швеция открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Виктор Дьёкереш. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эдин Джеко на поле появился Харис Табакович (Босния и Герцеговина).

На 76-й минуте в составе Швеция поле покинул Бесфорт Зенели, а вместо него вышел Лукас Бергвалль.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александр Бернхардссон на поле появился Виллиот Сведберг (Швеция).

На 76-й минуте в составе Босния и Герцеговина поле покинул Эрмедин Демирович, а вместо него вышел Йово Лукич.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иван Башич на поле появился Эрмин Махмич (Босния и Герцеговина).

На 80-й минуте поединка команда Босния и Герцеговина сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Керим Алайбегович. Счет стал 1:1.

На 87-й минуте в составе Босния и Герцеговина поле покинул Никола Катич, а вместо него вышел Зинедин Смайлович.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Керим Алайбегович на поле появился Иван Шунич (Босния и Герцеговина).

На 90-й минуте в составе Швеция поле покинул Себастьян Нанаси, а вместо него вышел Кен Сема.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Босния и Герцеговина и Швеция завершился вничью со счетом 1:1.

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