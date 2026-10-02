Польша - Румыния (02.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 2 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Польша и Румыния. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Урс Шнайдер. Игра прошла на стадионе «Национальный стадион в Варшаве» в городе Варшава.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Польша (схема 4-2-3-1): Марцин Булка, Мэтти Кэш, Ян Беднарек, Якуб Кивер, Пшемыслав Франковский, Виктор Новак, Петр Зелиньский, Кароль Свидерский, Себастьян Шиманьски, Никола Залевский, Роберт Левандовский.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Румыния на сегодняшнюю встречу: Отто Хиндрич, Андрей Рацю, Раду Дрэгушин, Вирджил Гицэ, Никушор Банку, Рэзван Марин, Тудор Бэлуцэ, Валентин Михэйлэ, Янис Хаджи, Деннис Ман, Даниэл Бырлигя.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 22-й минуте Раду Дрэгушин (Румыния) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 24-й минуте матча команда Польша открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Роберт Левандовский с пенальти. Счет стал 1:0.

На 27-й минуте в составе Румыния последовала ранняя замена: Валентин Михэйлэ уступил место Андрей Кобиш.

На 35-й минуте в карточку арбитра попал Вирджил Гицэ (Румыния).

На 39-й минуте предупреждение получил Тудор Бэлуцэ (Румыния).

На 42-й минуте в карточку арбитра попал Роберт Левандовский (Польша).

На 47-й минуте поединка команда Польша сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Роберт Левандовский. Счет стал 2:0.

На 49-й минуте поединка команда Польша сумела увеличить преимущество до 3 мяча. К этому привел автогол в исполнении Вирджил Гицэ. Счет стал 3:0.

На 57-й минуте предупреждение получил Кароль Свидерский (Польша).

На 62-й минуте поединка команда Польша сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Петр Зелиньский. Счет стал 4:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Виктор Новак на поле появился Кацпер Урбаньский (Польша).

На 63-й минуте в составе Польша поле покинул Мэтти Кэш, а вместо него вышел Норберт Войтушек.

На 66-й минуте поединка команда Польша сумела увеличить преимущество до 5 мячей. Точным ударом отметился Ян Беднарек. Счет стал 5:0.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Деннис Ман на поле появился Богдан Раковицан (Румыния).

На 67-й минуте в составе Румыния поле покинул Никушор Банку, а вместо него вышел Андрей Борза.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Янис Хаджи на поле появился Мариус Марин (Румыния).

На 71-й минуте в составе Польша поле покинул Петр Зелиньский, а вместо него вышел Бартош Слиш.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Себастьян Шиманьски на поле появился Марсель Регула (Польша).

На 73-й минуте в карточку арбитра попал Андрей Борза (Румыния).

На 78-й минуте в составе Румыния поле покинул Рэзван Марин, а вместо него вышел Кэтэлин Кирджан.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Никола Залевский на поле появился Оскар Питушевский (Польша).

На 86-й минуте поединка команда Польша сумела увеличить преимущество до 6 мячей. Точным ударом отметился Роберт Левандовский. Счет стал 6:0.

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Польша и Румыния завершился с итоговым счетом 6:0 в пользу команды Польша.

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