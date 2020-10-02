Украина - Северная Ирландия (02.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 2 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Украина и Северная Ирландия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Яспер Вергооте. Игра прошла на стадионе «Стадион имени Антона Малатинского» в городе Трнава.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Украина (схема 4-2-3-1): Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Эдуард Сарапий, Николай Матвиенко, Олег Очеретько, Владимир Бражко, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Роман Яремчук.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Северная Ирландия на сегодняшнюю встречу: Пирс Чарльз, Броди Спенсер, Том Атчесон, Руэри Макконвилл, Киарон Браун, Терри Девлин, Киран Моррисон, Трей Хьюм, Шей Чарльз, Айзек Прайс, Джейми Донли.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 9-й минуте матча команда Северная Ирландия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Киарон Браун. Счет стал 0:1.

На 22-й минуте поединка команда Северная Ирландия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Айзек Прайс. Счет стал 0:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 56-й минуте в составе Украина поле покинул Владимир Бражко, а вместо него вышел Егор Назарина.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 57-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Николай Матвиенко (Украина).

На 61-й минуте поединка команда Северная Ирландия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Киарон Браун. Счет стал 0:3.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Валерий Бондарь на поле появился Данило Сикан (Украина).

На 63-й минуте в составе Украина поле покинул Андрей Ярмоленко, а вместо него вышел Александр Зубков.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Роман Яремчук на поле появился Матвей Пономаренко (Украина).

На 64-й минуте в карточку арбитра попал Броди Спенсер (Северная Ирландия).

На 67-й минуте в составе Северная Ирландия поле покинул Айзек Прайс, а вместо него вышел Джастин Девенни.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Георгий Судаков на поле появился Александр Назаренко (Украина).

На 77-й минуте в составе Северная Ирландия поле покинул Киран Моррисон, а вместо него вышел Патрик Келли.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джейми Донли на поле появился Джош Мадженнис (Северная Ирландия).

На 84-й минуте в составе Северная Ирландия поле покинул Том Атчесон, а вместо него вышел Пэдди Макнейр.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Терри Девлин на поле появился Кидах О'Нил (Северная Ирландия).

На 88-й минуте предупреждение получил Матвей Пономаренко (Украина).

На 88-й минуте в карточку арбитра попал Данило Сикан (Украина).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Украина и Северная Ирландия завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Северная Ирландия.

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