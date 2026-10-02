Бельгия - Турция (02.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 2 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Бельгия и Турция. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Рохит Сагги. Игра прошла на стадионе «Морис Дюфран» в городе Льеж.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Бельгия (схема 4-3-3): Сенне Ламменс, Тимоти Кастань, Натан Нгой, Брэндон Мехеле, Максим Де Кёйпер, Кевин Де Брёйне, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Доди Лукебакио, Шарль Де Кетеларе, Мика Годтс.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Турция на сегодняшнюю встречу: Угурджан Чакыр, Зеки Челик, Мерих Демирал, Абдюлькерим Бардакджы, Ферди Кадыоглу, Огуз Айдын, Барту Элмаз, Исмаил Юксек, Керем Актюркоглу, Арда Гюлер, Барыш Алпер Йылмаз.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 10-й минуте матча команда Бельгия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кевин Де Брёйне. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 26-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Доди Лукебакио (Бельгия).

На 30-й минуте в карточку арбитра попал Юри Тилеманс (Бельгия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Турция поле покинул Барыш Алпер Йылмаз, а вместо него вышел Юнус Акгюн.

На 56-й минуте предупреждение получил Абдюлькерим Бардакджы (Турция).

На 59-й минуте поединка команда Бельгия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Кевин Де Брёйне. Счет стал 2:0.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ханс Ванакен на поле появился Ромео Лавия (Бельгия).

На 61-й минуте в составе Бельгия поле покинул Доди Лукебакио, а вместо него вышел Ромелу Лукаку.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Огуз Айдын на поле появился Илхан Факили (Турция).

На 67-й минуте в составе Турция поле покинул Керем Актюркоглу, а вместо него вышел Дениз Гюль.

На 71-й минуте в карточку арбитра попал Мерих Демирал (Турция).

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Барту Элмаз на поле появился Салих Озджан (Турция).

На 75-й минуте в составе Бельгия поле покинул Мика Годтс, а вместо него вышел Леандро Троссар.

На 76-й минуте поединка команда Бельгия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Ромелу Лукаку. Счет стал 3:0.

На 80-й минуте предупреждение получил Кевин Де Брёйне (Бельгия).

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Шарль Де Кетеларе на поле появился Малик Фофана (Бельгия).

На 82-й минуте в составе Бельгия поле покинул Кевин Де Брёйне, а вместо него вышел Лоис Опенда.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Исмаил Юксек на поле появился Демир Эге Тыкназ (Турция).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Арда Гюлер (Турция).

На 90-й минуте предупреждение получил Натан Нгой (Бельгия).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Бельгия и Турция завершился с итоговым счетом 3:0 в пользу команды Бельгия.

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