Франция - Италия (02.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 2 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Франция и Италия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хесус Гил Мансано. Игра прошла на стадионе «Стад де Франс» в городе Париж.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Франция (схема 4-3-3): Майк Меньян, Пьер Калулу, Жереми Жаке, Дайо Упамекано, Адриен Трюффер, Раян Шерки, Лукас Да Кунья, Адриен Рабьо, Майкл Олисе, Усман Дембеле, Дезире Дуэ.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Италия на сегодняшнюю встречу: Джанлуиджи Доннарумма, Микаэль Кайоде, Джорджо Скальвини, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Давиде Фраттези, Сандро Тонали, Николо Фаджоли, Себастьяно Эспозито, Пио Эспозито, Мойзе Кин.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 54-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Николо Фаджоли (Италия).

На 55-й минуте матча команда Франция открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Майкл Олисе. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Италия поле покинул Пио Эспозито, а вместо него вышел Антонио Вергара.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сандро Тонали на поле появился Николо Барелла (Италия).

На 68-й минуте поединка команда Италия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Алессандро Бастони. Счет стал 1:1.

На 73-й минуте в карточку арбитра попал Дайо Упамекано (Франция).

На 73-й минуте предупреждение получил Мойзе Кин (Италия).

На 76-й минуте в составе Франция поле покинул Дезире Дуэ, а вместо него вышел Брэдли Баркола.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Раян Шерки на поле появился Эдуарду Камавинга (Франция).

На 80-й минуте в составе Италия поле покинул Себастьяно Эспозито, а вместо него вышел Даниэль Мальдини.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Давиде Фраттези на поле появился Исса Думбия (Италия).

На 82-й минуте в карточку арбитра попал Антонио Вергара (Италия).

На 85-й минуте Дайо Упамекано (Франция) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 87-й минуте в составе Франция поле покинул Лукас Да Кунья, а вместо него вышел Максанс Лакруа.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николо Фаджоли на поле появился Джанлука Скамакка (Италия).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Алессандро Бастони (Италия).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Франция и Италия завершился вничью со счетом 1:1.

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