Северная Македония - Шотландия (03.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 3 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Северная Македония и Шотландия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Франсуа Летексье. Игра прошла на стадионе «Тоше Проески Арена» в городе Скопье.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Северная Македония (схема 3-4-2-1): Столе Димитриевски, Марио Младеновски, Висар Муслиу, Анес Меличи, Боян Илиевски, Матей Гаштаров, Лука Станковски, Себастьян Эррера, Энис Барди, Элиф Элмас, Боян Миовски.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Шотландия на сегодняшнюю встречу: Ангус Ганн, Стивен Уэлш, Скотт Маккенна, Луис Бинкс, Бен Доук, Льюис Фергюсон, Билли Гилмор, Энди Робертсон, Джон Макгинн, Оли Макберни, Кирон Боуи.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 6-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Оли Макберни (Шотландия).

На 7-й минуте матча команда Шотландия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кирон Боуи. Счет стал 0:1.

На 31-й минуте в составе Северная Македония последовала ранняя замена: Лука Станковски уступил место Яни Атанасов.

На 31-й минуте в составе Северная Македония последовала ранняя замена: Себастьян Эррера уступил место Гьорге Джеков.

На 37-й минуте в карточку арбитра попал Яни Атанасов (Северная Македония).

На 44-й минуте предупреждение получил Гьорге Джеков (Северная Македония).

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Марио Младеновски (Северная Македония).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Шотландия поле покинул Оли Макберни, а вместо него вышел Райан Кристи.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Энис Барди на поле появился Агон Елези (Северная Македония).

На 62-й минуте в составе Северная Македония поле покинул Боян Илиевски, а вместо него вышел Люпче Дориев.

На 68-й минуте предупреждение получил Боян Миовски (Северная Македония).

На 69-й минуте поединка команда Шотландия сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Джон Макгинн. Счет стал 0:2.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кирон Боуи на поле появился Робби Ур (Шотландия).

На 76-й минуте в составе Шотландия поле покинул Бен Доук, а вместо него вышел Аарон Хики.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матей Гаштаров на поле появился Християн Малески (Северная Македония).

На 80-й минуте в карточку арбитра попал Анес Меличи (Северная Македония).

На 83-й минуте Скотт Маккенна (Шотландия) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 88-й минуте в составе Шотландия поле покинул Билли Гилмор, а вместо него вышел Люк Грэм.

Итог встречи

На 98-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Северная Македония и Шотландия завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Шотландия.

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