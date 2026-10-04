Индия - Бразилия (03.10.2026) | Товарищеский матч 2026

В субботу, 3 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Индия и Бразилия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игра прошла на стадионе «Вивекананда Юба Бхарати Криранган» в городе Колката.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Индия (схема 4-2-3-1): Гурприт Сингх Сандху, Текчам Абхишек Сингх, Биджой Варгезе, Анвар Али, Акаш Мишра, Лаленгмавиа Апуйя Ралте, Анируд Тапа, Райан Уильямс, Сахал Абдул Самад, Ашик Куруниян, Манвир Сингх.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Бразилия на сегодняшнюю встречу: Педро Мориско, Матеузиньо, Маркиньос, Артур Диас, Дуглас Сантос, Габриэль Бонтемпо, Андрей Сантос, Данило Сантос, Эстевао, Педро Гильерме, Винисиус Жуниор.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 28-й минуте матча команда Бразилия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Эстевао. Счет стал 0:1.

На 42-й минуте поединка команда Бразилия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Педро Гильерме. Счет стал 0:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Индия поле покинул Акаш Мишра, а вместо него вышел Джей Гупта.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ашик Куруниян на поле появился Мохаммед Санан К. (Индия).

На 46-й минуте в составе Индия поле покинул Гурприт Сингх Сандху, а вместо него вышел Прабсукхан Гилл.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дуглас Сантос на поле появился Габриэль Магальяйнс (Бразилия).

На 46-й минуте в составе Бразилия поле покинул Винисиус Жуниор, а вместо него вышел Самуэл Лино.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Данило Сантос на поле появился Бруно Гимарайнс (Бразилия).

На 46-й минуте в составе Бразилия поле покинул Матеузиньо, а вместо него вышел Вандерсон.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Габриэль Бонтемпо на поле появился Дуглас Луис (Бразилия).

На 58-й минуте поединка команда Бразилия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Самуэл Лино. Счет стал 0:3.

На 59-й минуте в составе Индия поле покинул Сахал Абдул Самад, а вместо него вышел Эдмунд Лалриндика.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Текчам Абхишек Сингх на поле появился Валпуя (Индия).

На 60-й минуте в составе Бразилия поле покинул Маркиньос, а вместо него вышел Жаир.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артур Диас на поле появился Мауро Жуниор (Бразилия).

На 61-й минуте в составе Бразилия поле покинул Педро Гильерме, а вместо него вышел Эндрик.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андрей Сантос на поле появился Матеус Мартинелли (Бразилия).

На 67-й минуте в составе Бразилия поле покинул Эстевао, а вместо него вышел Брено Бидон.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Биджой Варгезе на поле появился Прамвир (Индия).

На 83-й минуте в составе Индия поле покинул Лаленгмавиа Апуйя Ралте, а вместо него вышел Рахим Али.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Анируд Тапа на поле появился Макартон Луи Никсон (Индия).

На 83-й минуте в составе Индия поле покинул Анвар Али, а вместо него вышел Мехтаб Сингх.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Райан Уильямс на поле появился Фарук Choudhary (Индия).

На 83-й минуте в составе Индия поле покинул Манвир Сингх, а вместо него вышел Викрам Партап Сингх.

На 90-й минуте поединка команда Бразилия сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Самуэл Лино. Счет стал 0:4.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Индия и Бразилия завершился с итоговым счетом 0:4 в пользу команды Бразилия.

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