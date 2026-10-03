Исландия - Болгария (03.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 3 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Исландия и Болгария. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Балаж Берке. Игра прошла на стадионе «Ice Rink Laugardalur» в городе Рейкьявик.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Исландия (схема 4-4-1-1): Хакон Рафн Вальдимарссон, Микаэль Андерсон, Арон Гуннарссон, Хердур Магнуссон, Микаэль Эллертссон, Арнор Сигурдссон, Андри Фаннар Бальдурссон, Исак Бергманн Йоханнессон, Йон Дагур Торстейнссон, Хакон Арнар Харальдссон, Орри Оускарссон.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Болгария на сегодняшнюю встречу: Даниэль Наумов, Иван Турицов, Кристиан Димитров, Стефан Велков, Димитар Велковски, Лукас Петков, Андриан Краев, Илия Груев, Георги Русев, Асен Чандаров, Атанас Илиев.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 4-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Хердур Магнуссон (Исландия).

На 10-й минуте в карточку арбитра попал Лукас Петков (Болгария).

На 27-й минуте предупреждение получил Димитар Велковски (Болгария).

На 32-й минуте в карточку арбитра попал Микаэль Эллертссон (Исландия).

На 37-й минуте матча команда Исландия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Орри Оускарссон. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Исландия поле покинул Арнор Сигурдссон, а вместо него вышел Андри Гудьонсен.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арон Гуннарссон на поле появился Даниэль Гретарссон (Исландия).

На 55-й минуте в составе Болгария поле покинул Илия Груев, а вместо него вышел Эмиль Ценов.

На 55-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лукас Петков на поле появился Марин Петков (Болгария).

На 59-й минуте предупреждение получил Атанас Илиев (Болгария).

На 60-й минуте поединка команда Исландия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Орри Оускарссон. Счет стал 2:0.

На 62-й минуте в составе Исландия поле покинул Андри Фаннар Бальдурссон, а вместо него вышел Виктор Палссон.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йон Дагур Торстейнссон на поле появился Гильфи Сигурдссон (Исландия).

На 67-й минуте в составе Болгария поле покинул Асен Чандаров, а вместо него вышел Петко Панайотов.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Георги Русев на поле появился Здравко Димитров (Болгария).

На 80-й минуте в карточку арбитра попал Марин Петков (Болгария).

На 82-й минуте в составе Исландия поле покинул Хакон Арнар Харальдссон, а вместо него вышел Логи Томассон.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Атанас Илиев на поле появился Владимир Николов (Болгария).

На 84-й минуте Орри Оускарссон (Исландия) не сумел реализовать пенальти.

На 90-й минуте поединка команда Исландия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Микаэль Эллертссон. Счет стал 3:0.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Исландия и Болгария завершился с итоговым счетом 3:0 в пользу команды Исландия.

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