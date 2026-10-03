Беларусь - Сан-Марино (03.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 3 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Беларусь и Сан-Марино. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Александрос Цакалидис. Игра прошла на стадионе «Стадион Рудольфа Илловски» в городе Будапешт.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Беларусь (схема 4-2-3-1): Павел Павлюченко, Роман Бегунов, Захар Волков, Кирилл Гоманов, Кирилл Печенин, Макс Эбонг, Евгений Яблонский, Артём Концевой, Валерий Громыко, Тимофей Симаненко, Трофим Мельниченко.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Сан-Марино на сегодняшнюю встречу: Эдоардо Коломбо, Джакомо Бенвенути, Микеле Чеволи, Марко Пазолини, Симоне Джоконди, Лоренцо Капиккьони, Алессандро Голинуччи, Лоренцо Лаццари, Самуэле Дзаннони, Никола Нанни, Николас Джакопетти.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 30-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Никола Нанни (Сан-Марино).

На 42-й минуте в карточку арбитра попал Алессандро Голинуччи (Сан-Марино).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Сан-Марино поле покинул Алессандро Голинуччи, а вместо него вышел Марчелло Муларони.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тимофей Симаненко на поле появился Виталий Лисакович (Беларусь).

На 46-й минуте матча команда Беларусь открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Артём Концевой. Счет стал 1:0.

На 54-й минуте предупреждение получил Роман Бегунов (Беларусь).

На 55-й минуте в составе Беларусь поле покинул Роман Бегунов, а вместо него вышел Владислав Калинин.

На 55-й минуте произошла еще одна замена: вместо Валерий Громыко на поле появился Артём Шуманский (Беларусь).

На 57-й минуте в карточку арбитра попал Николас Джакопетти (Сан-Марино).

На 65-й минуте поединка команда Беларусь сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Артём Шуманский. Счет стал 2:0.

На 67-й минуте в составе Сан-Марино поле покинул Симоне Джоконди, а вместо него вышел Алессандро Този.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лоренцо Лаццари на поле появился Самуэль Панкотти (Сан-Марино).

На 68-й минуте поединка команда Беларусь сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Макс Эбонг. Счет стал 3:0.

На 69-й минуте в составе Беларусь поле покинул Макс Эбонг, а вместо него вышел Валерий Бочеров.

На 73-й минуте предупреждение получил Лоренцо Капиккьони (Сан-Марино).

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Трофим Мельниченко на поле появился Герман Барковский (Беларусь).

На 75-й минуте в составе Сан-Марино поле покинул Джакомо Бенвенути, а вместо него вышел Филиппо Фаббри.

На 78-й минуте в карточку арбитра попал Марко Пазолини (Сан-Марино).

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лоренцо Капиккьони на поле появился Кристиан Мелони (Сан-Марино).

На 85-й минуте предупреждение получил Герман Барковский (Беларусь).

На 86-й минуте в карточку арбитра попал Владислав Калинин (Беларусь).

На 88-й минуте поединка команда Беларусь сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Артём Концевой. Счет стал 4:0.

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Беларусь и Сан-Марино завершился с итоговым счетом 4:0 в пользу команды Беларусь.

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