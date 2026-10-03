Эстония - Люксембург (03.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 3 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Эстония и Люксембург. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Павел Рачковский. Игра прошла на стадионе «А. Ле Кок Арена» в городе Таллин.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Эстония (схема 3-5-1-1): Матвей Игонен, Максим Паскочи, Мяртен Кууск, Кароль Метс, Расмус Пеэтсон, Кевор Палуметс, Маркус Поом, Маттиас Кяйт, Микаэль Шёнинг-Ларсен, Патрик Кристал, Маттиас Мяннилаан.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Люксембург на сегодняшнюю встречу: Антони Морис, Флориан Боне, Энес Махмутович, Вахид Селимович, Дирк Карлсон, Томаш де Соуза Морейра, Омар Натами, Винсент Тилль, Энцо Дуарте, Айман Дардари, Джейсон Видейра Перейра.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Jurgen Henn (Эстония).

На -5-й минуте в карточку арбитра попал Леандру Баррейру (Люксембург).

На 5-й минуте матча команда Эстония открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Расмус Пеэтсон. Счет стал 1:0.

На 29-й минуте предупреждение получил Энес Махмутович (Люксембург).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Люксембург поле покинул Айман Дардари, а вместо него вышел Хамза Кадамани.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Энцо Дуарте на поле появился Себастьен Тилль (Люксембург).

На 66-й минуте в составе Эстония поле покинул Маттиас Мяннилаан, а вместо него вышел Карел Мустмаа.

На 68-й минуте в карточку арбитра попал Омар Натами (Люксембург).

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кевор Палуметс на поле появился Маркус Соометс (Эстония).

На 73-й минуте в составе Люксембург поле покинул Винсент Тилль, а вместо него вышел Тимоте Рупил.

На 73-й минуте предупреждение получил Мяртен Кууск (Эстония).

На 78-й минуте в карточку арбитра попал Вахид Селимович (Люксембург).

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маттиас Кяйт на поле появился Михкель Айнсалу (Эстония).

На 82-й минуте предупреждение получил Кароль Метс (Эстония).

На 83-й минуте в составе Люксембург поле покинул Флориан Боне, а вместо него вышел Матиас Олесен.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Энес Махмутович на поле появился Элдин Джогович (Люксембург).

На 85-й минуте в карточку арбитра попал Элдин Джогович (Люксембург).

На 87-й минуте предупреждение получил Матиас Олесен (Люксембург).

На 88-й минуте в карточку арбитра попал Маркус Поом (Эстония).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Эстония и Люксембург завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Эстония.

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