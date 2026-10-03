Хорватия - Англия (03.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 3 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Хорватия и Англия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Свен Яблонский. Игра прошла на стадионе «Стадион Руевица» в городе Риека.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Хорватия (схема 4-2-3-1): Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Лука Вушкович, Йошко Гвардиол, Иван Перишич, Лука Модрич, Матео Ковачич, Франьо Иванович, Петар Сучич, Мартин Батурина, Петар Муса.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Англия на сегодняшнюю встречу: Джордан Пикфорд, Джарелл Куанса, Эзри Конса, Марк Гехи, Льюис Холл, Эллиот Андерсон, Алекс Скотт, Букайо Сака, Джуд Беллингем, Энтони Гордон, Гарри Кейн.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 8-й минуте матча команда Англия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Гарри Кейн. Счет стал 0:1.

На 21-й минуте поединка команда Англия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Джуд Беллингем. Счет стал 0:2.

На 39-й минуте поединка команда Англия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Энтони Гордон. Счет стал 0:3.

На 45-й минуте поединка команда Англия сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Букайо Сака. Счет стал 0:4.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Хорватия поле покинул Петар Муса, а вместо него вышел Игор Матанович.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Петар Сучич на поле появился Марио Пашалич (Хорватия).

На 46-й минуте в составе Хорватия поле покинул Мартин Батурина, а вместо него вышел Никола Влашич.

На 53-й минуте поединка команда Англия сумела увеличить преимущество до 5 мячей. Точным ударом отметился Гарри Кейн. Счет стал 0:5.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лука Модрич на поле появился Кристиян Якич (Хорватия).

На 68-й минуте поединка команда Англия сумела увеличить преимущество до 6 мячей. Точным ударом отметился Букайо Сака. Счет стал 0:6.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 68-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Матео Ковачич (Хорватия).

На 70-й минуте в составе Англия поле покинул Энтони Гордон, а вместо него вышел Эберечи Эзе.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алекс Скотт на поле появился Джеймс Гарнер (Англия).

На 70-й минуте в составе Англия поле покинул Гарри Кейн, а вместо него вышел Морган Роджерс.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йосип Станишич на поле появился Йосип Шутало (Хорватия).

На 79-й минуте в составе Англия поле покинул Эллиот Андерсон, а вместо него вышел Морган Гиббс-Уайт.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Льюис Холл на поле появился Майлз Льюис-Скелли (Англия).

На 87-й минуте поединка команда Англия сумела увеличить преимущество до 7 мячей. Точным ударом отметился Морган Роджерс. Счет стал 0:7.

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Хорватия и Англия завершился с итоговым счетом 0:7 в пользу команды Англия.

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