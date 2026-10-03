Россия - Намибия (03.10.2026) | Товарищеский матч 2026

В субботу, 3 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Россия и Намибия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:35 по московскому времени. Игра прошла на стадионе «Central Stadium» в городе Екатеринбург.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Россия (схема 4-2-3-1): Станислав Агкацев, Арсен Адамов, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Мингиян Бевеев, Артём Карпукас, Наиль Умяров, Алексей Миранчук, Данил Пруцев, Лечи Садулаев, Александр Соболев.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Намибия на сегодняшнюю встречу: Камаижанда Ндисиро, Иван Камберипа, Кеннеди Эйб, Нгеро Каанжука Катуа, Риан Ханамуб, Мозес Шидоло, Апросиус Петрус, Бен Намиб, Уэнделл Рудат, Питер Шалулиле, Деон Хотто.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 34-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Нгеро Каанжука Катуа (Намибия).

На 37-й минуте матча команда Россия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Лечи Садулаев. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Россия поле покинул Александр Соболев, а вместо него вышел Константин Тюкавин.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Станислав Агкацев на поле появился Антон Митрюшкин (Россия).

На 46-й минуте в составе Россия поле покинул Алексей Миранчук, а вместо него вышел Максим Глушенков.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лечи Садулаев на поле появился Кирилл Глебов (Россия).

На 46-й минуте в составе Россия поле покинул Арсен Адамов, а вместо него вышел Данил Круговой.

На 54-й минуте поединка команда Россия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Данил Пруцев. Счет стал 2:0.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Максим Осипенко на поле появился Илья Вахания (Россия).

На 64-й минуте в составе Россия поле покинул Артём Карпукас, а вместо него вышел Иван Обляков.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мозес Шидоло на поле появился Серхио Дамасеб (Намибия).

На 64-й минуте в составе Намибия поле покинул Бен Намиб, а вместо него вышел Бетуэль Музеу.

На 65-й минуте поединка команда Россия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Константин Тюкавин. Счет стал 3:0.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Уэнделл Рудат на поле появился Нестор Ийямбо (Намибия).

На 77-й минуте в составе Россия поле покинул Наиль Умяров, а вместо него вышел Алексей Батраков.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Виктор Мелёхин на поле появился Турпал-Али Ибишев (Россия).

На 77-й минуте в составе Россия поле покинул Данил Пруцев, а вместо него вышел Максим Петров.

На 84-й минуте поединка команда Россия сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Максим Глушенков. Счет стал 4:0.

На 87-й минуте поединка команда Россия сумела увеличить преимущество до 5 мячей. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Максим Петров. Счет стал 5:0.

На 90-й минуте поединка команда Россия сумела увеличить преимущество до 6 мячей. К этому привел автогол в исполнении Камаижанда Ндисиро. Счет стал 6:0.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Питер Шалулиле на поле появился Тайриз Хикупембе (Намибия).

На 90-й минуте в составе Намибия поле покинул Иван Камберипа, а вместо него вышел Паулюс Илени Амутеня.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Апросиус Петрус на поле появился Тджипе Каруомбе (Намибия).

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Россия и Намибия завершился с итоговым счетом 6:0 в пользу команды Россия.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!