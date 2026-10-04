Швейцария - Словения (03.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 3 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Швейцария и Словения. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Иван Кружляк. Игра прошла на стадионе «Свисспорарена» в городе Люцерн.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Швейцария (схема 4-2-3-1): Грегор Кобель, Закари Атекаме, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Ремо Фройлер, Ардон Яшари, Мишель Эбишер, Йохан Манзамби, Дан Ндойе, Зеки Амдуни.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Словения на сегодняшнюю встречу: Ян Облак, Жан Карничник, Ваня Дркушич, Яка Бийол, Давид Зец, Эрик Янжа, Альоша Матко, Марк Забуковник, Санди Ловрич, Даниел Штурм, Жан Випотник.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 2-й минуте матча команда Словения открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Жан Випотник. Счет стал 0:1.

На 10-й минуте поединка команда Швейцария сумела сравнять счет. К этому привел автогол в исполнении Эрик Янжа. Счет стал 1:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 23-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Жан Випотник (Словения).

На 28-й минуте в карточку арбитра попал Давид Зец (Словения).

На 29-й минуте предупреждение получил Ваня Дркушич (Словения).

На 38-й минуте поединка команда Швейцария сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Дан Ндойе. Счет стал 2:1.

На 40-й минуте в карточку арбитра попал Мишель Эбишер (Швейцария).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Словения поле покинул Ваня Дркушич, а вместо него вышел Давид Брекало.

На 58-й минуте предупреждение получил Яка Бийол (Словения).

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Альоша Матко на поле появился Тяш Бегич (Словения).

На 64-й минуте в составе Словения поле покинул Санди Ловрич, а вместо него вышел Адам Гнезда Черин.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рикардо Родригес на поле появился Саша Бричги (Швейцария).

На 67-й минуте в составе Швейцария поле покинул Мишель Эбишер, а вместо него вышел Джибриль Соу.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Зеки Амдуни на поле появился Уинсли Ботели Моканго (Швейцария).

На 78-й минуте в составе Словения поле покинул Жан Випотник, а вместо него вышел Жан Целар.

На 79-й минуте в карточку арбитра попал Эрик Янжа (Словения).

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Закари Атекаме на поле появился Адриан Байрами (Швейцария).

На 87-й минуте в составе Швейцария поле покинул Дан Ндойе, а вместо него вышел Фабиан Ридер.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Даниел Штурм на поле появился Томи Хорват (Словения).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Швейцария и Словения завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Швейцария.

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