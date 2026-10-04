Испания - Чехия (03.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 3 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Испания и Чехия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Василис Фотяс. Игра прошла на стадионе «Карлос Тартьере» в городе Овьедо.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Испания (схема 4-3-3): Давид Рая, Иван Фреснеда, Робен Ле Норман, Эмерик Лапорт, Фран Гарсия, Дани Ольмо, Родри, Педри, Ламин Ямаль, Роберто Фернандес, Алекс Баэна.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Чехия на сегодняшнюю встречу: Антонин Кински, Михал Сачек, Штепан Халоупек, Ладислав Крейчий, Иржи Слама, Алекс Крал, Роман Мацек, Матей Радоста, Лукаш Амброс, Ондржей Лингр, Адам Гложек.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Santi Denia (Чехия).

На 6-й минуте матча команда Испания открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Ламин Ямаль. Счет стал 1:0.

На 35-й минуте поединка команда Испания сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Родри. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Испания поле покинул Алекс Баэна, а вместо него вышел Йереми Пино.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ламин Ямаль на поле появился Виктор Муньос (Испания).

На 57-й минуте в составе Чехия поле покинул Лукаш Амброс, а вместо него вышел Райан Дон Надери.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Роман Мацек на поле появился Лукаш Черв (Чехия).

На 67-й минуте в составе Испания поле покинул Дани Ольмо, а вместо него вышел Фермин Лопес.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Педри на поле появился Микель Мерино (Испания).

На 69-й минуте поединка команда Чехия сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Иржи Слама. Счет стал 2:1.

На 73-й минуте в составе Чехия поле покинул Алекс Крал, а вместо него вышел Михал Садилек.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матей Радоста на поле появился Павел Буха (Чехия).

На 77-й минуте в составе Испания поле покинул Родри, а вместо него вышел Мартин Субименди.

На 79-й минуте в карточку арбитра попал Ладислав Крейчий (Чехия).

На 82-й минуте предупреждение получил Михал Садилек (Чехия).

На 85-й минуте Ладислав Крейчий (Чехия) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адам Гложек на поле появился Мартин Витик (Чехия).

На 89-й минуте предупреждение получил Ондржей Лингр (Чехия).

На 89-й минуте поединка команда Испания сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Микель Мерино. Счет стал 3:1.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Штепан Халоупек (Чехия).

На 90-й минуте предупреждение получил Антонин Кински (Чехия).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Фермин Лопес (Испания).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Испания и Чехия завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Испания.

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