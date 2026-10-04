Азербайджан - Литва (04.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 4 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Азербайджан и Литва. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Густаво Коррейа. Игра прошла на стадионе «Нефтчи Арена» в городе Баку.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Азербайджан (схема 3-4-3): Эмиль Балаев, Рахиль Мамедов, Бадави Гусейнов, Рахман Дашдамиров, Теллур Муталлимов, Абдуллах Хайбулаев, Алексей Исаев, Рюфат Аббасов, Торал Байрамов, Махир Эмрели, Орудж Мамедов.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Литва на сегодняшнюю встречу: Томас Шведкаускас, Вилиус Армалас, Эдгарас Уткус, Рокас Лекиатас, Адриан Ликунас, Модестас Воробьёвас, Гвидас Гинейтис, Юстас Ласицкас, Викинтас Сливко, Армандас Кучис, Артур Должников.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Aykhan Abbasov (Азербайджан).

На 25-й минуте матча команда Азербайджан открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Абдуллах Хайбулаев. Счет стал 1:0.

На 33-й минуте в карточку арбитра попал Абдуллах Хайбулаев (Азербайджан).

На 43-й минуте предупреждение получил Модестас Воробьёвас (Литва).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Азербайджан поле покинул Торал Байрамов, а вместо него вышел Вюсал Искендерли.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Модестас Воробьёвас на поле появился Лукас Михельбринк (Литва).

На 46-й минуте в составе Литва поле покинул Эдгарас Уткус, а вместо него вышел Кипрас Кажуколовас.

На 54-й минуте в карточку арбитра попал Артур Должников (Литва).

На 57-й минуте предупреждение получил Вюсал Искендерли (Азербайджан).

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Абдуллах Хайбулаев на поле появился Ренат Дадашов (Азербайджан).

На 64-й минуте в составе Азербайджан поле покинул Орудж Мамедов, а вместо него вышел Эмиль Сафаров.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адриан Ликунас на поле появился Мотеюс Бурба (Литва).

На 68-й минуте в составе Литва поле покинул Викинтас Сливко, а вместо него вышел Элигиюс Янкаускас.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алексей Исаев на поле появился Джейхун Нуриев (Азербайджан).

На 83-й минуте в составе Литва поле покинул Рокас Лекиатас, а вместо него вышел Игнас Венцкус.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Теллур Муталлимов на поле появился Эльвин Бадалов (Азербайджан).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Эльвин Бадалов (Азербайджан).

На 90-й минуте предупреждение получил Элигиюс Янкаускас (Литва).

На 90-й минуте Армандас Кучис (Литва) получил прямую красную карточку и покинул поле.

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Азербайджан и Литва завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Азербайджан.

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