Аргентина - Буркина-Фасо (04.10.2026) | Товарищеский матч 2026

В воскресенье, 4 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Аргентина и Буркина-Фасо. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 03:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хосе Каберо Ребольедо. Игра прошла на стадионе «Стадион «Монументаль»» в городе Буэнос-Айрес.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Аргентина (схема 4-4-2): Эмилиано Мартинес, Агустин Гиай, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Факундо Медина, Нико Пас, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Джанлука Престианни, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Буркина-Фасо на сегодняшнюю встречу: Razack Guira, Donatien Bama, Баширу Ямеого, Dao Cyril, Moumouni Diallo, Чек Бебель Думбия, Дилан Кам, Алла Франк Ален Канте, Hasamadou Ouédraogo, Джек Диарра, Папус Уаттара.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 3-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Moumouni Diallo (Буркина-Фасо).

На 4-й минуте Лаутаро Мартинес (Аргентина) не сумел реализовать пенальти.

На 4-й минуте матча команда Аргентина открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Лаутаро Мартинес. Счет стал 1:0.

На 8-й минуте поединка команда Аргентина сумела удвоить преимущество. К этому привел автогол в исполнении Moumouni Diallo. Счет стал 2:0.

На 12-й минуте поединка команда Аргентина сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Джанлука Престианни. Счет стал 3:0.

На 35-й минуте поединка команда Аргентина сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Нико Пас. Счет стал 4:0.

На 36-й минуте поединка команда Аргентина сумела увеличить преимущество до 5 мячей. Точным ударом отметился Хулиан Альварес. Счет стал 5:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Аргентина поле покинул Нико Пас, а вместо него вышел Матиас Суле.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джанлука Престианни на поле появился Лионель Флорес (Аргентина).

На 46-й минуте в составе Аргентина поле покинул Лисандро Мартинес, а вместо него вышел Томас Паласиос.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристиан Ромеро на поле появился Леонардо Балерди (Аргентина).

На 46-й минуте в составе Аргентина поле покинул Хулиан Альварес, а вместо него вышел Франко Мастантуоно.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дилан Кам на поле появился Мухаммад Зонго (Буркина-Фасо).

На 46-й минуте в составе Буркина-Фасо поле покинул Dao Cyril, а вместо него вышел Фадиль Адама Яссир Барро.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алла Франк Ален Канте на поле появился Нухум Коне (Буркина-Фасо).

На 57-й минуте поединка команда Аргентина сумела увеличить преимущество до 6 мячей. Точным ударом отметился Франко Мастантуоно. Счет стал 6:0.

На 58-й минуте в составе Буркина-Фасо поле покинул Moumouni Diallo, а вместо него вышел Микаэль Кулибали.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Hasamadou Ouédraogo на поле появился Alane Moussa Ky (Буркина-Фасо).

На 58-й минуте в составе Буркина-Фасо поле покинул Джек Диарра, а вместо него вышел Усман Камара.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Факундо Медина на поле появился Николас Гонсалес (Аргентина).

На 64-й минуте в составе Аргентина поле покинул Агустин Гиай, а вместо него вышел Джулиано Симеоне.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алексис Мак Аллистер на поле появился Валентин Барко (Аргентина).

На 69-й минуте в составе Аргентина поле покинул Лаутаро Мартинес, а вместо него вышел Сантьяго Кастро.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Энцо Фернандес на поле появился Эсекиэль Паласиос (Аргентина).

На 76-й минуте в составе Буркина-Фасо поле покинул Папус Уаттара, а вместо него вышел Razack Sanou.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эмилиано Мартинес на поле появился Херонимо Рульи (Аргентина).

На 85-й минуте в составе Буркина-Фасо поле покинул Чек Бебель Думбия, а вместо него вышел Сали Тьетьетта.

На 90-й минуте поединка команда Аргентина сумела увеличить преимущество до 7 мячей. Точным ударом отметился Джулиано Симеоне. Счет стал 7:0.

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Аргентина и Буркина-Фасо завершился с итоговым счетом 7:0 в пользу команды Аргентина.

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