Косово - Австрия (04.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 4 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Косово и Австрия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Антонио Нобре. Игра прошла на стадионе «Стадион Фадиль Вокри» в городе Prishtina.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Косово (схема 3-4-3): Амир Саипи, Лумбард Деллова, Илир Красники, Рон Рачи, Мергим Войвода, Леон Авдуллаху, Велдин Ходжа, Дион Галлапени, Эдон Жегрова, Ведат Мурики, Батон Заберджа.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Австрия на сегодняшнюю встречу: Александер Шлагер, Штефан Пош, Феликс Бахер, Кевин Дансо, Конрад Лаймер, Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер, Патрик Виммер, Романо Шмид, Александр Прасс, Михаэль Грегорич.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Австрия поле покинул Романо Шмид, а вместо него вышел Саша Калайджич.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александр Прасс на поле появился Кристоф Ланг (Австрия).

На 62-й минуте в составе Австрия поле покинул Патрик Виммер, а вместо него вышел Марко Грюлль.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ведат Мурики на поле появился Фисник Аслани (Косово).

На 67-й минуте в составе Косово поле покинул Батон Заберджа, а вместо него вышел Милот Рашица.

На 70-й минуте матча команда Косово открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Фисник Аслани. Счет стал 1:0.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николас Зайвальд на поле появился Максимилиан Вёбер (Австрия).

На 81-й минуте в составе Косово поле покинул Эдон Жегрова, а вместо него вышел Эрмаль Красничи.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Велдин Ходжа на поле появился Весел Демаку (Косово).

На 85-й минуте поединка команда Австрия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Кристоф Ланг. Счет стал 1:1.

На 88-й минуте в составе Косово поле покинул Милот Рашица, а вместо него вышел Меритон Кореница.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 90-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лумбард Деллова (Косово).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Косово и Австрия завершился вничью со счетом 1:1.

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