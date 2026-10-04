Мальта - Андорра (04.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 4 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Мальта и Андорра. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Миккель Реддер. Игра прошла на стадионе «National Stadium Ta' Qali» в городе Та-Кали.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Мальта (схема 4-2-3-1): Генри Бонелло, Хуан Карлос Корбалан, Курт Шоу, Энрико Пепе, Райан Камензули, Брэндон Пайбер, Александр Сатариано, Джозеф Мбонг, Тедди Теума, Ильяс Шуареф, Ирвин Кардона.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Андорра на сегодняшнюю встречу: Икер Альварес, Биль Борра Фонт, Макс Льовера, Иан Брайан Оливера, Мойсес Сан Николас, Алешандре Мартинес, От Ремолинс Планес, Пау Бабот, Арон Родриго, Альберт Росас, Гийом Лопес.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 7-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Энрико Пепе (Мальта).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Мальта поле покинул Энрико Пепе, а вместо него вышел Габриэль Ментц.

На 49-й минуте матча команда Мальта открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Тедди Теума. Счет стал 1:0.

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тедди Теума на поле появился Пол Мбонг (Мальта).

На 69-й минуте в карточку арбитра попал От Ремолинс Планес (Андорра).

На 70-й минуте в составе Андорра поле покинул Алешандре Мартинес, а вместо него вышел Жорди Алаэс.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джозеф Мбонг на поле появился Карло Заммит Лонарделли (Мальта).

На 72-й минуте в составе Мальта поле покинул Хуан Карлос Корбалан, а вместо него вышел Зак Мускат.

На 79-й минуте предупреждение получил Арон Родриго (Андорра).

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мойсес Сан Николас на поле появился Кристиан Гарсия (Андорра).

На 85-й минуте в составе Мальта поле покинул Ильяс Шуареф, а вместо него вышел Андреа Заммит.

На 86-й минуте в карточку арбитра попал Александр Сатариано (Мальта).

На 89-й минуте предупреждение получил Кристиан Гарсия (Андорра).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Мальта и Андорра завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Мальта.

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