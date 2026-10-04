Зенит - БАТЭ (04.10.2026) | Товарищеский матч 2026

В воскресенье, 4 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Зенит (Санкт-Петербург) и БАТЭ. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 77-й минуте матча команда Зенит (Санкт-Петербург) открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Shatalov I.. Счет стал 1:0.

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Зенит (Санкт-Петербург) и БАТЭ завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Зенит (Санкт-Петербург).

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