Бетис - Осасуна 11 октября обзор матча Дата публикации: 11-10-2026 События матча Реал Бетис - Осасуна 10' ⚽ Иско (1 - 0) Пенальти 31' ⚽ Абдессамад Эззалзули (2 - 0) 41' Хон Монкайола 45' Унаи Сантос 45' Кучо Эрнандес 46' ⇄ Асьер Осамбела / Унаи Сантос 48' ⚽ Анте Будимир (3 - 0) Автогол 51' ⚽ Анте Будимир (3 - 1) 56' ⚽ Рауль Гарсия де Аро (3 - 2) 63' ⇄ Валентен Розье / Иньиго Аргибиде 63' ⇄ Мауро Эчегойен / Хон Монкайола 64' Лукас Торро 67' ⚽ Иско (4 - 2) 73' ⇄ Антони / Родриго Рикельме 74' ⇄ Дани Себальос / Иско 74' ⇄ Джонатан Дубасин / Рубен Гарсия 79' ⇄ Икер Муньос / Рауль Гарсия де Аро 81' Марк Рока 81' ⇄ Трой Пэрротт / Кучо Эрнандес 81' ⇄ Нельсон Деосса / Пабло Форнальс 88' Валентен Розье 90' ⇄ Хосе Моранте / Абдессамад Эззалзули 90' ⚽ Хосе Моранте (5 - 2) 90' Алехандро Катена

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бетис - Осасуна, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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