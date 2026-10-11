Бетис - Осасуна 11 октября обзор матча
Дата публикации: 11-10-2026
События матча Реал Бетис - Осасуна
10'
⚽
Иско (1 - 0)Пенальти
31'
⚽
Абдессамад Эззалзули (2 - 0)
41'
Хон Монкайола
45'
Унаи Сантос
45'
Кучо Эрнандес
46'
⇄
Асьер Осамбела / Унаи Сантос
48'
⚽
Анте Будимир (3 - 0)Автогол
51'
⚽
Анте Будимир (3 - 1)
56'
⚽
Рауль Гарсия де Аро (3 - 2)
63'
⇄
Валентен Розье / Иньиго Аргибиде
63'
⇄
Мауро Эчегойен / Хон Монкайола
64'
Лукас Торро
67'
⚽
Иско (4 - 2)
73'
⇄
Антони / Родриго Рикельме
74'
⇄
Дани Себальос / Иско
74'
⇄
Джонатан Дубасин / Рубен Гарсия
79'
⇄
Икер Муньос / Рауль Гарсия де Аро
81'
Марк Рока
81'
⇄
Трой Пэрротт / Кучо Эрнандес
81'
⇄
Нельсон Деосса / Пабло Форнальс
88'
Валентен Розье
90'
⇄
Хосе Моранте / Абдессамад Эззалзули
90'
⚽
Хосе Моранте (5 - 2)
90'
Алехандро Катена
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бетис - Осасуна, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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