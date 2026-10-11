Сассуоло - Милан 11 октября обзор матча
Дата публикации: 11-10-2026
События матча Сассуоло - Милан
20'
⇄
Кони Де Винтер / Маттео Габбия
26'
⇄
Кас Оденталь / Федде Лейсен
41'
Первис Эступиньян
45'
Кони Де Винтер
46'
⇄
Лука Модрич / Первис Эступиньян
60'
⇄
Кирон Боуи / Себастьяно Эспозито
60'
⇄
Кристиан Торстведт / Василие Аджич
63'
⚽
Адриен Рабьо (0 - 1)
68'
⚽
Кас Оденталь (1 - 1)
78'
⇄
Ардон Яшари / Юнус Муса
78'
⇄
Альфаджо Сиссе / Кристиан Пулишич
79'
⇄
Симоне Чинквеграно / Иньясе ван дер Бремпт
79'
⇄
Лука Липани / Неманья Матич
85'
⇄
Омари Хатчинсон / Самуэль Чуквуэзе
87'
Гонсалу Рамуш
90'
Страхиня Павлович
90'
Кристиан Торстведт
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сассуоло - Милан, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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