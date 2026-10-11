Сассуоло - Милан 11 октября обзор матча Дата публикации: 11-10-2026 События матча Сассуоло - Милан 20' ⇄ Кони Де Винтер / Маттео Габбия 26' ⇄ Кас Оденталь / Федде Лейсен 41' Первис Эступиньян 45' Кони Де Винтер 46' ⇄ Лука Модрич / Первис Эступиньян 60' ⇄ Кирон Боуи / Себастьяно Эспозито 60' ⇄ Кристиан Торстведт / Василие Аджич 63' ⚽ Адриен Рабьо (0 - 1) 68' ⚽ Кас Оденталь (1 - 1) 78' ⇄ Ардон Яшари / Юнус Муса 78' ⇄ Альфаджо Сиссе / Кристиан Пулишич 79' ⇄ Симоне Чинквеграно / Иньясе ван дер Бремпт 79' ⇄ Лука Липани / Неманья Матич 85' ⇄ Омари Хатчинсон / Самуэль Чуквуэзе 87' Гонсалу Рамуш 90' Страхиня Павлович 90' Кристиан Торстведт

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сассуоло - Милан, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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