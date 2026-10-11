Рубин - Динамо Москва 11 октября обзор матча Дата публикации: 11-10-2026 События матча Рубин Казань - Динамо Москва 30' ⚽ Жахонгир Урозов (0 - 1) Автогол 37' Илья Самошников Прямое удаление 41' Хуан Касерес 46' ⇄ Леон Зайдензаль / Хуан Касерес 55' Игнасио Сааведра 61' ⇄ Угочукву Иву / Игнасио Сааведра 61' ⇄ Руслан Безруков / Никита Лобов 64' ⇄ Виктор Окишор / Артур Гомес 64' ⇄ Жозуэ Казимир / Ярослав Гладышев 78' ⇄ Ульви Бабаев / Назми Грипши 79' ⇄ Эдди Сальседо / Жак Сиве 82' Рубенс Прямое удаление 86' ⇄ Дмитрий Скопинцев / Бителло 86' ⇄ Иван Сергеев / Константин Тюкавин 86' ⇄ Даниил Кузнецов / Илья Рожков 90' Жахонгир Урозов

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рубин - Динамо Москва, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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