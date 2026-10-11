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Рубин - Динамо Москва 11 октября обзор матча

Дата публикации: 11-10-2026

Рубин - Динамо Москва 11.10.2026 РПЛ

События матча Рубин Казань - Динамо Москва
30'
Жахонгир Урозов (0 - 1)Автогол
37'
Илья СамошниковПрямое удаление
41'
Хуан Касерес
46'
Леон Зайдензаль / Хуан Касерес
55'
Игнасио Сааведра
61'
Угочукву Иву / Игнасио Сааведра
61'
Руслан Безруков / Никита Лобов
64'
Виктор Окишор / Артур Гомес
64'
Жозуэ Казимир / Ярослав Гладышев
78'
Ульви Бабаев / Назми Грипши
79'
Эдди Сальседо / Жак Сиве
82'
РубенсПрямое удаление
86'
Дмитрий Скопинцев / Бителло
86'
Иван Сергеев / Константин Тюкавин
86'
Даниил Кузнецов / Илья Рожков
90'
Жахонгир Урозов

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рубин - Динамо Москва, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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