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Буковина - Полесье 11 октября обзор матча

Дата публикации: 11-10-2026
Буковина
Буковина
2 : 2
Полесье
Полесье
События матча Буковина Черновцы - Полесье Житомир
18'
Максим Брагару (0 - 1)
26'
Линдон Эмерллаху
30'
Владислав Приймак
31'
Георгий Маисурадзе
32'
Виталий Дахновский
44'
Виталий Дахновский (1 - 1)
46'
Владислав Велетен / Олег Федор
47'
Руслан Бабенко
55'
Андрей Бусько (2 - 1)
62'
Олег Кожушко
65'
Виталий Груша
65'
Ренат Дадашов / Олег Кожушко
65'
Данило Кравчук / Максим Задерака
66'
Игор Краснопир / Александр Назаренко
66'
Владимир Шепелев / Линдон Эмерллаху
73'
Вячеслав Танковский / Виталий Груша
73'
Мор Талла / Виталий Дахновский
79'
Борис Крушинский / Никита Кравченко
80'
Эдвин Одинака / Андрей Бусько
84'
Андрус Араухо / Руслан Бабенко
90'
Вячеслав Танковский
90'
Данило Карас
90'
Герман Пеньков
90'
Владислав Велетен (2 - 2)Пенальти
Составы команд
Буковина
Черновцы
Полесье
Житомир
94УкраинаврГерман Пеньков
24УкраиназщАндрей Бусько
80'
5УкраиназщВладислав Приймак
2УкраиназщДаниил Карась
95УкраиназщПётр Стасюк
44УкраинапзВадим Витенчук
20УкраинапзМаксим Задерака
66'
25УкраинапзВиталий Груша
74'
11УкраинапзВиталий Дахновский
74'
97УкраинанпОлег Ильин
7УкраинанпОлег Кожушко
66'
9АзербайджаннпРенат Дадашов
66'
21УкраинанпДаниил Кравчук
66'
6УкраинапзВячеслав Танковский
74'
70СенегалнпМор Талла
74'
18НигериянпEdwin Odinaka
80'
1УкраинаврОлег Кудрик
31ГрузиязщГеоргий Майсурадзе
44УкраиназщСергей Чоботенко
5УкраиназщЭдуард Сарапий
4УкраиназщНикита Кравченко
79'
8УкраинапзРуслан Бабенко
83'
14КосовопзЛиндон Эмерлаху
66'
27УкраинапзОлег Федор
46'
7УкраинапзАлександр Назаренко
66'
45УкраинанпМаксим Брагару
89УкраинанпНиколай Гайдучик
10УкраинапзВладислав Велетень
46'
19УкраинапзВладимир Шепелев
66'
95УкраинанпИгорь Краснопир
66'
55УкраинанпБорис Крушинский
79'
22ВенесуэлазщАндрусв Араухо
83'
Запасные
30УкраинаврДанила Каневцев
3УкраиназщНикита Безуглый
4УкраиназщТарас Сакив
10УкраинапзBogdan Boychuk
77ХорватияпзМихаэл Клепач
12УкраинанпEvgeniy Pidlepenets
17УкраинаFedir Babak
77УкраинаврНазар Макаренко
15УкраиназщБогдан Михайличенко
16КосовозщИлир Красники
94УкраиназщДенис Гришкевич
18УкраинапзАлександр Андриевский
25УкраинапзАлександр Иванов
99УкраинаRasko Mykhailo
Главные тренеры
УкраинаРуслан Петрович Ротань
Голы
Максим Брагару
Никита Кравченко
0:1
18'
Виталий Дахновский
Виталий Груша
1:1
44'
Андрей Бусько
2:1
56'
Владислав Велетень
2:2
90+2'
Наказания
Линдон Эмерлаху
26'
Владислав Приймак
30'
Георгий Майсурадзе
31'
Виталий Дахновский
32'
Руслан Бабенко
47'
Олег Кожушко
62'
Виталий Груша
65'
Вячеслав Танковский
90'
Даниил Карась
90+2'
Герман Пеньков
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Буковина - Полесье, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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