Буковина - Полесье 11 октября обзор матча Дата публикации: 11-10-2026 Буковина 2 : 2 Полесье События матча Буковина Черновцы - Полесье Житомир 18' ⚽ Максим Брагару (0 - 1) 26' Линдон Эмерллаху 30' Владислав Приймак 31' Георгий Маисурадзе 32' Виталий Дахновский 44' ⚽ Виталий Дахновский (1 - 1) 46' ⇄ Владислав Велетен / Олег Федор 47' Руслан Бабенко 55' ⚽ Андрей Бусько (2 - 1) 62' Олег Кожушко 65' Виталий Груша 65' ⇄ Ренат Дадашов / Олег Кожушко 65' ⇄ Данило Кравчук / Максим Задерака 66' ⇄ Игор Краснопир / Александр Назаренко 66' ⇄ Владимир Шепелев / Линдон Эмерллаху 73' ⇄ Вячеслав Танковский / Виталий Груша 73' ⇄ Мор Талла / Виталий Дахновский 79' ⇄ Борис Крушинский / Никита Кравченко 80' ⇄ Эдвин Одинака / Андрей Бусько 84' ⇄ Андрус Араухо / Руслан Бабенко 90' Вячеслав Танковский 90' Данило Карас 90' Герман Пеньков 90' ⚽ Владислав Велетен (2 - 2) Пенальти Составы команд Буковина Черновцы Полесье Житомир 94 вр Герман Пеньков 24 зщ Андрей Бусько 80' 5 зщ Владислав Приймак 2 зщ Даниил Карась 95 зщ Пётр Стасюк 44 пз Вадим Витенчук 20 пз Максим Задерака 66' 25 пз Виталий Груша 74' 11 пз Виталий Дахновский 74' 97 нп Олег Ильин 7 нп Олег Кожушко 66' 9 нп Ренат Дадашов 66' 21 нп Даниил Кравчук 66' 6 пз Вячеслав Танковский 74' 70 нп Мор Талла 74' 18 нп Edwin Odinaka 80' 1 вр Олег Кудрик 31 зщ Георгий Майсурадзе 44 зщ Сергей Чоботенко 5 зщ Эдуард Сарапий 4 зщ Никита Кравченко 79' 8 пз Руслан Бабенко 83' 14 пз Линдон Эмерлаху 66' 27 пз Олег Федор 46' 7 пз Александр Назаренко 66' 45 нп Максим Брагару 89 нп Николай Гайдучик 10 пз Владислав Велетень 46' 19 пз Владимир Шепелев 66' 95 нп Игорь Краснопир 66' 55 нп Борис Крушинский 79' 22 зщ Андрусв Араухо 83' Запасные 30 вр Данила Каневцев 3 зщ Никита Безуглый 4 зщ Тарас Сакив 10 пз Bogdan Boychuk 77 пз Михаэл Клепач 12 нп Evgeniy Pidlepenets 17 Fedir Babak 77 вр Назар Макаренко 15 зщ Богдан Михайличенко 16 зщ Илир Красники 94 зщ Денис Гришкевич 18 пз Александр Андриевский 25 пз Александр Иванов 99 Rasko Mykhailo Главные тренеры Руслан Петрович Ротань Голы Максим Брагару Никита Кравченко 0:1 18' Виталий Дахновский Виталий Груша 1:1 44' Андрей Бусько 2:1 56' Владислав Велетень 2:2 90+2' Наказания Линдон Эмерлаху 26' Владислав Приймак 30' Георгий Майсурадзе 31' Виталий Дахновский 32' Руслан Бабенко 47' Олег Кожушко 62' Виталий Груша 65' Вячеслав Танковский 90' Даниил Карась 90+2' Герман Пеньков 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Буковина - Полесье, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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