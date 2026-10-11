Буковина - Полесье 11 октября обзор матча
Дата публикации: 11-10-2026
Буковина
2 : 2
Полесье
События матча Буковина Черновцы - Полесье Житомир
18'
⚽
Максим Брагару (0 - 1)
26'
Линдон Эмерллаху
30'
Владислав Приймак
31'
Георгий Маисурадзе
32'
Виталий Дахновский
44'
⚽
Виталий Дахновский (1 - 1)
46'
⇄
Владислав Велетен / Олег Федор
47'
Руслан Бабенко
55'
⚽
Андрей Бусько (2 - 1)
62'
Олег Кожушко
65'
Виталий Груша
65'
⇄
Ренат Дадашов / Олег Кожушко
65'
⇄
Данило Кравчук / Максим Задерака
66'
⇄
Игор Краснопир / Александр Назаренко
66'
⇄
Владимир Шепелев / Линдон Эмерллаху
73'
⇄
Вячеслав Танковский / Виталий Груша
73'
⇄
Мор Талла / Виталий Дахновский
79'
⇄
Борис Крушинский / Никита Кравченко
80'
⇄
Эдвин Одинака / Андрей Бусько
84'
⇄
Андрус Араухо / Руслан Бабенко
90'
Вячеслав Танковский
90'
Данило Карас
90'
Герман Пеньков
90'
⚽
Владислав Велетен (2 - 2)Пенальти
Составы команд
Буковина
Черновцы
Полесье
Житомир
|94
|вр
|Герман Пеньков
|24
|зщ
|Андрей Бусько
80'
|5
|зщ
|Владислав Приймак
|2
|зщ
|Даниил Карась
|95
|зщ
|Пётр Стасюк
|44
|пз
|Вадим Витенчук
|20
|пз
|Максим Задерака
66'
|25
|пз
|Виталий Груша
74'
|11
|пз
|Виталий Дахновский
74'
|97
|нп
|Олег Ильин
|7
|нп
|Олег Кожушко
66'
|9
|нп
|Ренат Дадашов
66'
|21
|нп
|Даниил Кравчук
66'
|6
|пз
|Вячеслав Танковский
74'
|70
|нп
|Мор Талла
74'
|18
|нп
|Edwin Odinaka
80'
|1
|вр
|Олег Кудрик
|31
|зщ
|Георгий Майсурадзе
|44
|зщ
|Сергей Чоботенко
|5
|зщ
|Эдуард Сарапий
|4
|зщ
|Никита Кравченко
79'
|8
|пз
|Руслан Бабенко
83'
|14
|пз
|Линдон Эмерлаху
66'
|27
|пз
|Олег Федор
46'
|7
|пз
|Александр Назаренко
66'
|45
|нп
|Максим Брагару
|89
|нп
|Николай Гайдучик
|10
|пз
|Владислав Велетень
46'
|19
|пз
|Владимир Шепелев
66'
|95
|нп
|Игорь Краснопир
66'
|55
|нп
|Борис Крушинский
79'
|22
|зщ
|Андрусв Араухо
83'
Запасные
|30
|вр
|Данила Каневцев
|3
|зщ
|Никита Безуглый
|4
|зщ
|Тарас Сакив
|10
|пз
|Bogdan Boychuk
|77
|пз
|Михаэл Клепач
|12
|нп
|Evgeniy Pidlepenets
|17
|Fedir Babak
|77
|вр
|Назар Макаренко
|15
|зщ
|Богдан Михайличенко
|16
|зщ
|Илир Красники
|94
|зщ
|Денис Гришкевич
|18
|пз
|Александр Андриевский
|25
|пз
|Александр Иванов
|99
|Rasko Mykhailo
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
Голы
Максим Брагару
Никита Кравченко
0:1
18'
Виталий Дахновский
Виталий Груша
1:1
44'
Андрей Бусько
2:1
56'
Владислав Велетень
2:2
90+2'
Наказания
Линдон Эмерлаху
26'
Владислав Приймак
30'
Георгий Майсурадзе
31'
Виталий Дахновский
32'
Руслан Бабенко
47'
Олег Кожушко
62'
Виталий Груша
65'
Вячеслав Танковский
90'
Даниил Карась
90+2'
Герман Пеньков
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Буковина - Полесье, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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