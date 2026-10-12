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Расинг - Валенсия 11 октября обзор матча

Дата публикации: 12-10-2026

Расинг - Валенсия 11.10.2026 Ла Лига

События матча Расинг - Валенсия
2'
Дани Раба (0 - 1)
22'
Пабло Рамон
32'
Яссир Забири (1 - 1)
45'
Гидо Родригес
45'
Хорхе Салинас
45'
Дани Раба
46'
Арно Данджума / Муктар Диакаби
47'
Иван Мартин (2 - 1)
58'
Давид Оторби / Филип Угринич
58'
Харви Эллиотт / Дани Раба
61'
Андрес Мартин / Андре Алмейда
61'
Аарон Мартин / Пабло Рамон
65'
Давид Оторби (2 - 2)
72'
Пабло Маффео
75'
Пабло Гарсия / Серхио Каналес
85'
Алиу Дьенг / Хавьер Герра
86'
Арнау Мартинес / Пабло Маффео
87'
Магет Гей / Маттео Прати
87'
Асьер Вильялибре / Яссир Забири
90'
Иван Мартин

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Расинг - Валенсия, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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