Расинг - Валенсия 11 октября обзор матча
Дата публикации: 12-10-2026
События матча Расинг - Валенсия
2'
⚽
Дани Раба (0 - 1)
22'
Пабло Рамон
32'
⚽
Яссир Забири (1 - 1)
45'
Гидо Родригес
45'
Хорхе Салинас
45'
Дани Раба
46'
⇄
Арно Данджума / Муктар Диакаби
47'
⚽
Иван Мартин (2 - 1)
58'
⇄
Давид Оторби / Филип Угринич
58'
⇄
Харви Эллиотт / Дани Раба
61'
⇄
Андрес Мартин / Андре Алмейда
61'
⇄
Аарон Мартин / Пабло Рамон
65'
⚽
Давид Оторби (2 - 2)
72'
Пабло Маффео
75'
⇄
Пабло Гарсия / Серхио Каналес
85'
⇄
Алиу Дьенг / Хавьер Герра
86'
⇄
Арнау Мартинес / Пабло Маффео
87'
⇄
Магет Гей / Маттео Прати
87'
⇄
Асьер Вильялибре / Яссир Забири
90'
Иван Мартин
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Расинг - Валенсия, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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