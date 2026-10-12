Расинг - Валенсия 11 октября обзор матча Дата публикации: 12-10-2026 События матча Расинг - Валенсия 2' ⚽ Дани Раба (0 - 1) 22' Пабло Рамон 32' ⚽ Яссир Забири (1 - 1) 45' Гидо Родригес 45' Хорхе Салинас 45' Дани Раба 46' ⇄ Арно Данджума / Муктар Диакаби 47' ⚽ Иван Мартин (2 - 1) 58' ⇄ Давид Оторби / Филип Угринич 58' ⇄ Харви Эллиотт / Дани Раба 61' ⇄ Андрес Мартин / Андре Алмейда 61' ⇄ Аарон Мартин / Пабло Рамон 65' ⚽ Давид Оторби (2 - 2) 72' Пабло Маффео 75' ⇄ Пабло Гарсия / Серхио Каналес 85' ⇄ Алиу Дьенг / Хавьер Герра 86' ⇄ Арнау Мартинес / Пабло Маффео 87' ⇄ Магет Гей / Маттео Прати 87' ⇄ Асьер Вильялибре / Яссир Забири 90' Иван Мартин

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Расинг - Валенсия, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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