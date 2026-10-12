04:51 ()
Свернуть список

Труа - Марсель 11 октября обзор матча

Дата публикации: 12-10-2026

Труа - Марсель 11.10.2026 ФПЛ

События матча Труа - Олимпик Марсель
22'
Лукас Маронье
45'
Эйнджел Гомес
50'
Амин Арит (0 - 1)
58'
Карим Дерман
61'
Рено Рипар / Айрон Гомис
63'
Ниль Мопе / Амин Гуири
63'
Кейлиан Абдалла / Амин Арит
69'
Уго Пикар / Кандет Диавара
73'
Точукву Ннади / Нухум Камиссоко
77'
Александр Филипоно / Жереми Ле Дуарон
78'
Крист Батола / Карим Дерман
78'
Тимоте Нкада / Мухамед Диоп
87'
Жоффре Кондогбья / Эйнджел Гомес
87'
Фарис Мумбанья / Игор Пайшао
88'
Антуан Милль
90'
Патрик Бич
90'
Имад Абделли (0 - 2)Пенальти

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Труа - Марсель, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Бенфика - Витория Гимарайнш 11 октября обзор матча
    Бенфика - Витория Гимарайнш 11 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Португалии 2026/27 | Видео...
  • Бетис - Осасуна 11 октября обзор матча
    Бетис - Осасуна 11 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
  • Рубин - Динамо Москва 11 октября обзор матча
    Рубин - Динамо Москва 11 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
  • Сассуоло - Милан 11 октября обзор матча
    Сассуоло - Милан 11 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
  • Буковина - Полесье 11 октября обзор матча
    Буковина - Полесье 11 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close