Труа - Марсель 11 октября обзор матча
Дата публикации: 12-10-2026
События матча Труа - Олимпик Марсель
22'
Лукас Маронье
45'
Эйнджел Гомес
50'
⚽
Амин Арит (0 - 1)
58'
Карим Дерман
61'
⇄
Рено Рипар / Айрон Гомис
63'
⇄
Ниль Мопе / Амин Гуири
63'
⇄
Кейлиан Абдалла / Амин Арит
69'
⇄
Уго Пикар / Кандет Диавара
73'
⇄
Точукву Ннади / Нухум Камиссоко
77'
⇄
Александр Филипоно / Жереми Ле Дуарон
78'
⇄
Крист Батола / Карим Дерман
78'
⇄
Тимоте Нкада / Мухамед Диоп
87'
⇄
Жоффре Кондогбья / Эйнджел Гомес
87'
⇄
Фарис Мумбанья / Игор Пайшао
88'
Антуан Милль
90'
Патрик Бич
90'
⚽
Имад Абделли (0 - 2)Пенальти
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Труа - Марсель, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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