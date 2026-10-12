Труа - Марсель 11 октября обзор матча Дата публикации: 12-10-2026 События матча Труа - Олимпик Марсель 22' Лукас Маронье 45' Эйнджел Гомес 50' ⚽ Амин Арит (0 - 1) 58' Карим Дерман 61' ⇄ Рено Рипар / Айрон Гомис 63' ⇄ Ниль Мопе / Амин Гуири 63' ⇄ Кейлиан Абдалла / Амин Арит 69' ⇄ Уго Пикар / Кандет Диавара 73' ⇄ Точукву Ннади / Нухум Камиссоко 77' ⇄ Александр Филипоно / Жереми Ле Дуарон 78' ⇄ Крист Батола / Карим Дерман 78' ⇄ Тимоте Нкада / Мухамед Диоп 87' ⇄ Жоффре Кондогбья / Эйнджел Гомес 87' ⇄ Фарис Мумбанья / Игор Пайшао 88' Антуан Милль 90' Патрик Бич 90' ⚽ Имад Абделли (0 - 2) Пенальти

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Труа - Марсель, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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