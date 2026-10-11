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Бенфика - Витория Гимарайнш 11 октября обзор матча

Дата публикации: 11-10-2026

Бенфика - Витория Гимарайнш 11.10.2026 Примейра

События матча Бенфика - Витория Гимарайнш
17'
Тони Страта
24'
Сэмюэл Даль (1 - 0)
33'
Гонсалу Ногейра
50'
Тони Боревкович
52'
Леандру Баррейру
55'
Томаш Араужо
57'
Саму
61'
Фредрик Эурснес / Леандру Баррейру
61'
Клаудио Эчеверри / Андреас Шельдеруп
66'
Бени Мукенди / Лохан Дусе
67'
Телму Арканжу / Мигел Ногейра
72'
Тьяго Балейро
73'
Георгий Судаков / Александер Ба
73'
Доди Лукебакио / Рафа Силва
73'
Матия Митрович / Гонсалу Ногейра
73'
Патрик Уотро / Арнел Якупович
75'
Георгий Судаков (2 - 0)
81'
Мигел Мага / Тони Страта
82'
Джон Дуран / Вангелис Павлидис

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бенфика - Витория Гимарайнш, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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