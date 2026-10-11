Бенфика - Витория Гимарайнш 11 октября обзор матча Дата публикации: 11-10-2026 События матча Бенфика - Витория Гимарайнш 17' Тони Страта 24' ⚽ Сэмюэл Даль (1 - 0) 33' Гонсалу Ногейра 50' Тони Боревкович 52' Леандру Баррейру 55' Томаш Араужо 57' Саму 61' ⇄ Фредрик Эурснес / Леандру Баррейру 61' ⇄ Клаудио Эчеверри / Андреас Шельдеруп 66' ⇄ Бени Мукенди / Лохан Дусе 67' ⇄ Телму Арканжу / Мигел Ногейра 72' Тьяго Балейро 73' ⇄ Георгий Судаков / Александер Ба 73' ⇄ Доди Лукебакио / Рафа Силва 73' ⇄ Матия Митрович / Гонсалу Ногейра 73' ⇄ Патрик Уотро / Арнел Якупович 75' ⚽ Георгий Судаков (2 - 0) 81' ⇄ Мигел Мага / Тони Страта 82' ⇄ Джон Дуран / Вангелис Павлидис

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бенфика - Витория Гимарайнш, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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