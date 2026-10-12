Кальяри - Ювентус 11 октября обзор матча Дата публикации: 12-10-2026 События матча Кальяри - Ювентус 17' Уэстон Маккенни 20' ⚽ Даниэль Мальдини (1 - 0) 45' Хуан Родригес 46' ⇄ Алессандро Дейола / Хуан Родригес 46' ⇄ Керим Алайбегович / Уэстон Маккенни 46' ⇄ Эдон Жегрова / Франсишку Консейсан 60' ⇄ Алиу Фадера / Янис Массолен 60' ⇄ Ник Вольтемаде / Николас Гонсалес 64' ⇄ Андреа Камбьязо / Зеки Челик 69' ⇄ Юкинари Сугавара / Даниэль Мальдини 69' ⇄ М'Бала Нзола / Пол Менди 81' ⚽ Рандаль Коло-Муани (1 - 1) 83' Алессандро Дейола 84' ⇄ Якопо Фаццини / Адам Оберт 84' ⇄ Тён Копмейнерс / Дуглас Луис

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кальяри - Ювентус, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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