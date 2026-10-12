Кальяри - Ювентус 11 октября обзор матча
Дата публикации: 12-10-2026
События матча Кальяри - Ювентус
17'
Уэстон Маккенни
20'
⚽
Даниэль Мальдини (1 - 0)
45'
Хуан Родригес
46'
⇄
Алессандро Дейола / Хуан Родригес
46'
⇄
Керим Алайбегович / Уэстон Маккенни
46'
⇄
Эдон Жегрова / Франсишку Консейсан
60'
⇄
Алиу Фадера / Янис Массолен
60'
⇄
Ник Вольтемаде / Николас Гонсалес
64'
⇄
Андреа Камбьязо / Зеки Челик
69'
⇄
Юкинари Сугавара / Даниэль Мальдини
69'
⇄
М'Бала Нзола / Пол Менди
81'
⚽
Рандаль Коло-Муани (1 - 1)
83'
Алессандро Дейола
84'
⇄
Якопо Фаццини / Адам Оберт
84'
⇄
Тён Копмейнерс / Дуглас Луис
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кальяри - Ювентус, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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