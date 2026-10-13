Леванте - Севилья 12 октября обзор матча Дата публикации: 13-10-2026 События матча Леванте - Севилья -5' Luis Garcia 13' ⚽ Робби Ур (0 - 1) 39' Адриан де ла Фуэнте 48' Феликс Коррейя 54' ⚽ Феликс Коррейя (0 - 2) 56' ⇄ Петар Ратков / Янис Мусуаи 56' ⇄ Тьяго Фернандес / Виктор Гарсия 57' ⚽ Иван Ромеро (1 - 2) 63' Андрес Кастрин 68' ⇄ Альфон Гонсалес / Мигель Сьерра 68' ⇄ Исаак Ромеро / Робби Ур 68' ⇄ Даниэль Рекена / Ориоль Рей 72' ⇄ Хулио Диас / Феликс Коррейя 76' Даниэль Рекена 84' Альфон Гонсалес 88' ⇄ Йон Гуриди / Гиорги Кочорашвили 90' ⇄ Начо Перес / Джереми Тольян 90' ⇄ Пако Кортес / Хон Андер Оласагасти 90' Исаак Ромеро 90' ⚽ Адриан де ла Фуэнте (2 - 2) 90' ⚽ Исаак Ромеро (2 - 3) 90' Хуан Иглесиас 90' Исаак Ромеро Вторая желтая — удаление 90' ⚽ Ифеаньи Ндукве (3 - 3)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Леванте - Севилья, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Тенерифе - Жирона 12 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...

Торино - Удинезе 12 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...

Аталанта - Венеция 12 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...

Левый Берег - Заря 12 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...