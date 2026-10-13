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Леванте - Севилья 12 октября обзор матча

Дата публикации: 13-10-2026

Леванте - Севилья 12.10.2026 Ла Лига

События матча Леванте - Севилья
-5'
Luis Garcia
13'
Робби Ур (0 - 1)
39'
Адриан де ла Фуэнте
48'
Феликс Коррейя
54'
Феликс Коррейя (0 - 2)
56'
Петар Ратков / Янис Мусуаи
56'
Тьяго Фернандес / Виктор Гарсия
57'
Иван Ромеро (1 - 2)
63'
Андрес Кастрин
68'
Альфон Гонсалес / Мигель Сьерра
68'
Исаак Ромеро / Робби Ур
68'
Даниэль Рекена / Ориоль Рей
72'
Хулио Диас / Феликс Коррейя
76'
Даниэль Рекена
84'
Альфон Гонсалес
88'
Йон Гуриди / Гиорги Кочорашвили
90'
Начо Перес / Джереми Тольян
90'
Пако Кортес / Хон Андер Оласагасти
90'
Исаак Ромеро
90'
Адриан де ла Фуэнте (2 - 2)
90'
Исаак Ромеро (2 - 3)
90'
Хуан Иглесиас
90'
Исаак РомероВторая желтая — удаление
90'
Ифеаньи Ндукве (3 - 3)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Леванте - Севилья, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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