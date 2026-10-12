Аталанта - Венеция 12 октября обзор матча
Дата публикации: 12-10-2026
События матча Аталанта - Венеция
4'
⚽
Франк Кессье (1 - 0)
6'
⚽
Никола Крстович (2 - 0)
8'
⇄
Ричи Саградо / Тьерри Коррейя
18'
Матиас Морено
30'
⚽
Никола Крстович (3 - 0)
37'
⚽
Антуан Эно (3 - 1)
42'
Жуан Жезус
60'
⇄
Лазар Самарджич / Шарль Де Кетеларе
67'
⇄
Сеад Колашинац / Джорджо Скальвини
67'
⇄
Лоренцо Бернаскони / Рауль Белланова
76'
⇄
Никола Залевский / Джон Роу
76'
⇄
Джанлука Гаэтано / Франк Кессье
83'
⇄
Тори Йоханн Хельгасон / Тома Башич
83'
⇄
Джоэл Шинтьен / Матиас Морено
83'
⇄
Лион Лаубербах / Акор Адамс
87'
⇄
Альбион Ррахмани / Симон Зом
89'
Элиф ЭлмасПрямое удаление
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аталанта - Венеция, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Левый Берег - Заря 12 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
Расинг - Валенсия 11 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Кальяри - Ювентус 11 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Труа - Марсель 11 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Бенфика - Витория Гимарайнш 11 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Португалии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Португалии 2026/27 | Видео...