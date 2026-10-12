Аталанта - Венеция 12 октября обзор матча Дата публикации: 12-10-2026 События матча Аталанта - Венеция 4' ⚽ Франк Кессье (1 - 0) 6' ⚽ Никола Крстович (2 - 0) 8' ⇄ Ричи Саградо / Тьерри Коррейя 18' Матиас Морено 30' ⚽ Никола Крстович (3 - 0) 37' ⚽ Антуан Эно (3 - 1) 42' Жуан Жезус 60' ⇄ Лазар Самарджич / Шарль Де Кетеларе 67' ⇄ Сеад Колашинац / Джорджо Скальвини 67' ⇄ Лоренцо Бернаскони / Рауль Белланова 76' ⇄ Никола Залевский / Джон Роу 76' ⇄ Джанлука Гаэтано / Франк Кессье 83' ⇄ Тори Йоханн Хельгасон / Тома Башич 83' ⇄ Джоэл Шинтьен / Матиас Морено 83' ⇄ Лион Лаубербах / Акор Адамс 87' ⇄ Альбион Ррахмани / Симон Зом 89' Элиф Элмас Прямое удаление

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аталанта - Венеция, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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