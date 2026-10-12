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Аталанта - Венеция 12 октября обзор матча

Дата публикации: 12-10-2026

Аталанта - Венеция 12.10.2026 Серия А

События матча Аталанта - Венеция
4'
Франк Кессье (1 - 0)
6'
Никола Крстович (2 - 0)
8'
Ричи Саградо / Тьерри Коррейя
18'
Матиас Морено
30'
Никола Крстович (3 - 0)
37'
Антуан Эно (3 - 1)
42'
Жуан Жезус
60'
Лазар Самарджич / Шарль Де Кетеларе
67'
Сеад Колашинац / Джорджо Скальвини
67'
Лоренцо Бернаскони / Рауль Белланова
76'
Никола Залевский / Джон Роу
76'
Джанлука Гаэтано / Франк Кессье
83'
Тори Йоханн Хельгасон / Тома Башич
83'
Джоэл Шинтьен / Матиас Морено
83'
Лион Лаубербах / Акор Адамс
87'
Альбион Ррахмани / Симон Зом
89'
Элиф ЭлмасПрямое удаление

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аталанта - Венеция, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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